夏威夷山火升至55死　一家五口靠iPhone保命　緊張求救對話熱傳

美國夏威夷毛伊島（Maui）爆發大規模山火，截至8月11日奪走55條人命，逾千人下落未明，救援人員繼續尋找生還者。有5人家庭在駕車時受困火場，且手機訊號中斷，幸靠iPhone「SOS緊急服務」功能聯絡救援人員，成功逃出生天，他們的求救對話在網絡熱傳。網上也流傳民眾跳海逃生片段。



網民Michael Miraflor在社交網站分享對話截圖，據他所指，他兄弟女友的5名親人在毛伊島受困，周圍都在起火，他們只能留在小貨車內，手機沒有訊號，唯有靠iPhone的「SOS緊急服務」與救援人員聯絡，最終成功保命。

對話內容顯示5人當時自下午6時13分左右開始呼救，向救援服務人員講述及傳送自己的位置資訊，並發送短訊，語氣緊張地稱「請提供建議、請提供建議！到處都是火」、「能見度是零」、「周圍建築物都着火」、「無法去海邊」、「我們應該駕駛嗎？」

救援人員之後回覆稱，已向消防部門提供位置，派員前往，受困家庭則指「謝謝」、「車裏仍是超級熱」等，救援人員再請他們多等待一下，然後叫他們亮起車的警示燈，5人終在6時47分左右獲救。

毛伊島野火或將成為夏威夷史上最大一宗自然災害，儘管目前火勢80%受控，但未全面受控。網絡8月10日流傳從高空拍下毛伊島山火的片段，只見到處都火光熊熊。

↓網民從高空拍下毛伊島的情況↓

網絡也流傳片段顯示，由於火勢猛烈，一些民眾唯有跳進海裏求生。

島上拉海納鎮（Lahaina Town）的居民努瓦拉（Ydriss Nouara）與鄰居麥克多諾（Damon McDonough）向傳媒憶述逃難過程時心有餘悸，努瓦拉形容現場猶如人間地獄。

那真是地獄，人間地獄，真的（人間地獄）。 當地居民努瓦拉

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美國總統拜登（Joe Biden）8月10日批准對的重大災難宣言，下令聯邦政府向受山火影響的毛伊島提供援助，下發聯邦資金協助災後恢復工作。

拜登10日指，他早上與格林通電話時已進行廣泛交流，自己向對方保證將確保夏威夷州從聯邦政府那裏獲得他們所需要的一切。

根據白宮說法，聯邦資金可用於援助受影響社區的各種舉措，包括提供臨時住房及家居維修的津貼，以及彌補未投保財產損失的低成本貸款。

美富豪置業熱點 淪為人間煉獄

美國不少富豪都有在夏威夷置業，如今整座島宛如人間煉獄，當地不少居民希望這些著名的億萬富翁能伸出援手。

毛伊島是熱門旅遊景點，也是許多富豪置業的熱點之一。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、荷里活資深影星奇連伊士活（Clint Eastwood）、演員奧雲威爾遜（Owen Wilson）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和著名樂隊Aerosmith主音Steven Tyler等知名人士都在毛伊島擁有物業，但他們尚未就如何幫助有需要人士發表任何言論。

《每日郵報》10日報道，毛伊島很多居民想知道島上最富有的業主們在哪裏，以及他們準備如何幫助災民。

其中一名富豪業主、美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）未就毛伊島山火發表聲明，但他的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）透過Instagram限時動態表示對火災感到心碎。

美國夏威夷山火：美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）2023年8月10日透過Instagram限時動態表示對火災感到心碎。（Instagram截圖）

報道引述消息人士稱，貝索斯與桑切斯對這場災難感到「十分震驚」，自9日起便一直與當地人及官員通話，將捐款幫助社區。

貝索斯是全球第3大富豪，目前淨資產為1620億美元（約1.3萬億港元）。他在毛伊島西南海岸擁有價值7,800萬美元（約6億港元）的物業。

夏威夷山火猶如「世界末日」

受颶風「多拉」（Hurricane Dora）影響，夏威夷毛伊島歷史古鎮拉海納（Lahaina）的山火8日竄燒後迅速蔓延，迄今至少奪走53人性命。逃離拉海納的居民形容，當地山火就像一場世界末日及人間煉獄。

當格林被問及重建工作將需多久，他稱重建拉海納鎮需要很多年，成本上看數十億美元，且考慮到全球暖化對野火的影響，小鎮重建工作必須慮及消防安全。