美媒：美國最高法院大法官托馬斯涉多次接受富豪款待

撰文：張子傑
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美國聯邦最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）近日再次被傳媒揭發接受至少38項未經申報的款待，令他面臨辭職壓力。

美國傳媒ProPublica 8月10日報道，托馬斯被指至少接受了38次「豪遊」邀請，包括在環繞巴哈馬（The Bahamas）的遊艇假期、26次乘坐私人飛機，以及8次直升機之旅，另外他亦獲得數十張參加體育盛事的VIP通行證等。

報道提到，向托馬斯提供款待的富豪包括休伊曾加（H. Wayne Huizenga）和諾夫利（Paul Novelly）等共和黨金主，他們亦是在托馬斯1991年成為最高法院大法官之後才相識。

最高法院法官需要聯邦法官一樣，每年需要公開披露財務狀況，但托馬斯卻沒有申報這些款待。有專家向ProPublica表示，對方已經違反有關規定。托馬斯原本需在6月提交財務報告，但獲准90天後才提交。

報道曝光後，托馬斯暫時未有回應，而《國會山報》（The Hill）指，民主黨參議院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）批評對方多年來在一些富人的支持下過着墮落的生活，因此要求最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）採取行動，否則國會將有所行動。

最高法院一共有九名大法官，保守派佔六席。不過自由派的不滿對方近年來在墮胎和擁有槍支權等問題上的判決。

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