大陸女子赴美國見網友失去聯絡　中國總領事館：已尋警方查下落

中國大陸傳媒報道，大陸47歲女子金芳（Fang Jin）在網上邂逅美國一名男性網友後赴美尋愛，之後突然與家人失去聯絡。中國駐洛杉磯總領事館8月12日證實消息並表示，他們已迅速聯繫當地警方查找其下落。



根據中國駐洛杉磯總領事館，中國一名公民近日赴美國南加州地區與男性網友見面並共同旅行後與家人親友失去聯絡，館方獲悉後迅速聯繫當地警方查找其下落，並與當事人家屬保持溝通，截止目前，有關查找仍在進行之中。

領事館消息稱，今年7月以來，館方已多次發布關於加強安全防範的領事提醒，現再次提醒已在或擬來領區旅行的中國公民，在當地外出旅行務必提高安全風險意識，提前了解當地安全風險和治安狀況，不輕易與陌生人交往、同行或搭便車，避免單人出行或前往人煙稀少、自然條件惡劣地區，不輕易透露個人資訊，不顯財、不露富，定期與家人保持聯繫，及時將擬前往的具體地點、停留時間、酒店電話等資訊告知親友。

↓金芳赴美追愛後離奇失蹤↓

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《封面新聞》11日報道，中國廣東生活的金芳半年前在網上邂逅一名美國男性網友，2023年7月中旬，她決定跨海赴美尋愛。

金芳7月14日從中國飛往洛杉磯，次日乘列車到加州棕櫚泉與男網友見面後，22日與家人失去聯絡，金芳在大陸的女兒和親人只能透過網絡焦急發文尋找「消失的她」。