女郵差失蹤3日陳屍電梯　警報系統失靈　疑困𨋢求救無人聽到

烏玆別克首都塔什干（Tashkent）發生一宗悲劇，一名女郵差送信時因電梯故障受困，但因大樓住戶不多，沒有任何人聽見她的呼救，3天後被發現時已經死亡，身後留下一名年僅6歲的女兒。



綜合《鏡報》等外媒，32歲郵差歐嘉（Olga Leontyeva）7月24日過了下班時間卻遲遲沒有回家，家屬於7月26日通報失蹤，當局展開大規模搜索，隔天便在一棟9層樓的大樓電梯內發現她的遺體。

閉路電視拍得這位女郵差搭上出事電梯時的過程：（按圖了解）

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調查指出，歐嘉7月24日下午到這棟新大樓送信，監視器也捕捉到她走進電梯的最後身影，未料乘坐電梯上樓後卡在頂樓，卻因大樓尚未住滿，沒有任何人聽見她的呼救聲，電梯警報系統也失靈。

據當地電力公司發言人說法，事發當天並未停電。此前的檢查也顯示電梯正常運作，但電梯緊急關閉的紀錄證明事發原因是電梯故障，大樓住戶也證實此事。

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