搶德桑蒂斯風頭？　特朗普亮相艾奧瓦州博覽會

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與黨內競爭對手佛州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）8月12日出席艾奧瓦州博覽會（Iowa State Fair）。支持率不斷下跌的德桑蒂斯早就計劃要出席艾奧瓦州博覽會以挽回失勢，而特朗普8日晚才宣布要參加這次活動，引發外界猜測他的動機究竟是什麼。



2022年的艾奧瓦州博覽會吸引超過100萬人參加。如果要在2024年1月15日率先舉行黨內初選的艾奧瓦州贏得選民青睞，2023年艾奧瓦州博覽會自然不容忽視。路透社指，特朗普這樣做也許會搶走德桑蒂斯的風頭並佔據頭條新聞。

德桑蒂斯12日出席博覽會期間談及執政風格，稱自己關心保護選民而非自己的財富，「所以我們會做正確的事，會承擔後果。」

特朗普12日抵達會場時現場有一大群支持者歡呼雀躍，其後發表講話吹噓自己的領先優勢，稱：「我們在民調中的支持率一路攀升。」

根據3日公布的民意調查，特朗普以47%支持率領先，德桑蒂斯則只有13%，兩者相差34個百分點。其餘9名共和黨籍總統候選人支持率都在個位數，落後特朗普40多個百分點。