颱風卡努．遊日韓注意｜今直襲首爾穿朝鮮半島　蘭恩增強移向日本

繼「卡努」及「蘭恩」後，再有颱風於太平洋海面形成，天文台昨日（9日）更撰文形容「北太平洋很熱鬧」。早前路徑一直捉摸不定的「卡努」終塵埃落定，今早（10日）登陸南韓，並以時速22公里直奔向首爾。中國氣象局預料，「卡努」將於周五（11日）夜間進入中國東北後，部份地區累積雨量可達120至200毫米，或加重農田的漬澇。至於「蘭恩」將於周五增強至強颱風，並維持強度大致往西北方向移動，逐步靠近日本南部，



本港方面，天文台表示一道低壓槽今日於華南形成，周五及周六雨勢有時頗大，並有狂風雷暴。惟下周初低壓槽減弱後，本港將再受一股西南氣流影響，繼續有驟雨。



現時太平洋上已有3個颱風肆虐。（Windy截圖）

今日局部地區有雷暴 稍後驟雨較多

雷暴警告現正生效。截至上午11時50分，天文台錄得氣溫31.2度，濕度73%，京士柏紫外線指數7（屬於高）。天文台預計今日氣溫為28至32度，分區天氣顯示，本港未踏入中午，已有多區錄得逾31度，包括九龍城、濕地公園、沙田等地，當中跑馬地更高達33.5度。

天文台預測今日日間短暫時間有陽光，吹和緩西南風，大致多雲，局部地區有雷暴，稍後驟雨較多。天文台並展望周五及周下雨勢有時頗大，並有狂風雷暴，直至下周初仍有驟雨。

九天天氣預報。（天文台截圖）

一道低壓槽華南形成 料周五周六狂風雷暴

天文台預料，一道低壓槽今日於華南形成，並在未來一兩日帶來大驟雨及狂風雷暴，其後該低壓槽將稍為減弱，下周初廣東沿岸驟雨減少。惟屆時再受一股西南氣流影響，下周中期廣東仍有驟雨。

九天天氣預報則顯示，本港由本周四起，將一連5日有雷暴，其中周五及周六降雨概計預報為「高」。直至下周二起，天氣才稍有好轉，沒有雷暴，但仍有幾陣驟雨。

卡努繼續減弱 將橫過首爾、直奔北韓

天文台亦指，「卡努」於上午10時已減弱至強烈熱帶風暴，集結在釜山西北偏西約50公里，預料向西北移動，時速約22公里，本周後期將橫過朝鮮半島。至於另一個熱帶氣旋「蘭恩」則會在未來數日，移向日本本州以南海域。

南韓氣象廳預測路徑顯示，「卡努」將於今日內再減弱至熱帶風暴，大約當地時間中午12時登陸南韓境內，並向西北偏北方向移動，其後下午3時至6時橫過首爾，繼續奔向北韓，穿過朝鮮半島，預料在遼寧丹東一帶減弱至熱帶低氣壓。

雨量預測圖。（中國氣象局圖片）

中國氣象局︰東北部份地區累積雨量可達120至200毫米

中國氣象局指，受「卡努」外圍雲系影響，由今日開始，吉林東部、黑龍江等地部份地區將有大暴雨，尤其周五夜間進入中國東北後，累積雨量可達120至200毫米。氣象專家提醒，近日的強降雨天氣，已導致多條河流出現「超警洪水」，建議做好防汛工作。

氣象專家亦提醒，早前兩地曾發生暴雨洪澇災害，現正值該地農作物產量形成的關鍵期，預料未來三日的風雨，將加重農田的漬澇，對玉米、大豆等發育有不利影響，建議提早作出防範。

蘭恩繼續增強向日本南部前進

至於「蘭恩」方面，天文台預料會在未來數日移向日本本州以南海域。日本氣象廳的路徑圖則預測，強烈熱帶風暴「蘭恩」將於周五，增強為強颱風，並維持強度大致往西北方向移動，逐步靠近日本南部，可能直奔日本靜岡縣。

此外，天文台昨日在《華南天氣不穩定、北太平洋很熱鬧》中提到，「位於中太平洋的四級颶風的「多拉」似乎也想來湊熱鬧」（強度等同於超強颱風）。天文合引述美國中太平洋颶風中心評估，指「多拉」將於周六跨越180度經線，進入北太平洋西部。