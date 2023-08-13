厄瓜多爾總統候選人遇刺身亡　女副手臨危受命出戰下週大選

厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遇刺身亡後，其所屬政黨「建設運動」（Movimiento Construye，暫譯）8月12日宣布，由原副總統候選人岡薩雷斯（Andrea Gonzalez）補上，代替他出戰下週總統大選。



比利亞維森西奧所屬的「建設運動」通過社交媒體宣布任命岡薩雷斯（Andrea Gonzalez），代表建設黨參加8月20日的總統選舉。

路透社報道，59歲的比亞維森西奧是一名前議員兼記者，長期揭露腐敗，他於8月9日在首都基多參加一場競選活動後被槍殺，頭部中彈當場身亡。當時，他身邊有政府提供的安保人員。

岡薩雷斯是一名環保活動人士，此前從未擔任公職。雖然厄瓜多爾大選選票早已印製完畢，但根據法律，比利亞維森西奧的所有選票仍可自動移轉給岡薩雷斯。

建設黨說：「新的副總統候選人將從那些曾與比利亞維森西奧並肩奮鬥、值得信賴的黨友中選出。」

厄瓜多爾總統拉索9日晚上與全國選舉委員會和國家總檢察院等政府部門召開緊急會議後發表視頻說：「毋庸置疑，這是一起試圖破壞選舉進程的謀殺事件。」

他強調：「本屆大選將按原計劃，於本月20日如期投票。」

這個有約1800萬人口的南美國家近年來暴力事件不斷增加，謀殺率急劇上升。除了安全之外，就業和移民也成為主要的競選問題。

六人涉案被捕 第七人與保鏢槍戰被殺

法新社報道，六名哥倫比亞人因涉嫌與這起謀殺案有關而被捕，第七人在與保鏢的槍戰中被殺。當局沒有透露是誰僱傭了這些殺手並支付了報酬。警方仍持續擴大調查。

比利亞維森西奧本月初曾投訴，他和競選團隊遭到一個販毒集團頭目的死亡恐嚇。厄瓜多爾執法單位12日在軍警大規模戒護下，將涉恐嚇的一名幫派頭目移送至最高安全級別的監獄。

約4000名重裝安全人員在12日破曉時分進入厄瓜多爾西南部瓜亞基爾（Guayaquil）的第八號監獄，此處關押着勢力龐大的犯罪集團洛斯喬內羅斯（Los Choneros）頭目馬西亞斯（Jose Adolfo Macias），他又名「菲托」（Fito）。

厄瓜多爾總統拉索在社交媒體上說，「菲托」已移送羅卡監獄（La Roca）。這座可容納150人的最高安全級別監獄是馬西亞斯原本所處的監獄建築群的一部分。

比利亞維森西奧在遇害前告訴當地一個電視節目，菲托曾經「派人」聯繫過他，並告訴他不要再談論該團夥。「如果我繼續……提及洛斯喬內羅斯，他們就會把我擊垮。」