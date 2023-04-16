厄瓜多爾淪謀殺之都　國際毒梟進駐爭地盤　富人遭無人機監視綁架

位於南美的厄瓜多爾日前發生3名女性的死亡案件，這也讓外界關注到目前厄瓜多的現況，由於各大國際毒梟的進駐，讓厄瓜多爾已經從原本的「香蕉之國」變成了超越巴西與哥倫比亞的「謀殺之都」，單是在2022年，當地的謀殺案成長了82%之多，其中大多數都與毒梟間爭奪地盤與毒品出口等問題有關。



根據《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，而在3名女性死亡後，在距離案發地點不足100公里的漁港艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）也發生命案，毒販間的鬥爭爆發槍戰，導致9人死亡。隔一天，當地監獄發生暴動，有6名囚犯被其他囚犯活生生地打死，屍體還被懸吊在監獄內。

雖然目前尚無證據證實3名女性的死亡與毒梟有關，但外界普遍認為毒梟脫不了關係，而且，連日來的死亡新聞，都在在證明厄瓜多爾當地的治安敗壞情況十分嚴重。

厄瓜多爾當地的幫派、毒品走私問題十分嚴重。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了毒販外，其實現在也有幫派份子開始將目標放在「有錢人」身上，幫派會透過綁架有錢人來換取贖金，他們會透過無人機來監視富裕的社區，趁著當地居民返家的路上進行綁架。就連在網路上也出現過一份富商雲集的網球俱樂部成員名單，其中包含了厄瓜多爾的前總統在內，就有人指稱，這就是綁匪們的「目標清單」。

厄瓜多爾最大城市瓜爾基爾（Wayakil）也成為這波毒梟與幫派暴亂中的最大受害者，各國毒梟幾乎都聚集在瓜爾基爾，由於毒梟與幫派份子間的紛爭不斷，新聞調查組織「洞察犯罪（Insight Crime）」在2022年將瓜爾基爾列為「世上最凶險的城市」第24名。

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也因為暴亂頻傳，瓜爾基爾已經進入了為期數個月的緊急狀態中，當地居民在深夜1點至5點這段期間不得出門，一些店家甚至畏懼於「晚間的勢力」，在下午4點就早早關門。而如果有一些記者要調查這些暴亂事件，也有可能成為犯罪集團的目標，像是先前就有厄瓜多爾當地媒體記者收到來自犯罪集團的「USB炸彈」。

其實在此之前，厄瓜多爾的處境並沒有那麼慘，他們相較於哥倫比亞或是祕魯，厄瓜多爾還算是安逸的國家。但是在柯利亞（Rafael Vicente Correa Delgado）政權上線後，就在2009年關閉了監測毒品走私的美國空軍基地，毒梟們就抓準機會，從哥倫比亞與秘魯開始滲透厄瓜多爾，並且以此開闢了通往北美與歐洲的「毒品新航線」。

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再加上柯利亞政權當時還延長外國人的免簽居留時間到6個月之久，這也讓不少國際毒梟都得以藉此機會長久的待在厄瓜多爾。除了毒梟之外，其實來自阿爾巴尼亞的幫派也嚴重影響著厄瓜多爾的治安，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）就曾表示「厄瓜多爾當地的暴力情況比哥倫比亞還嚴重，而且多數都與幫派、毒品走私有關」。

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