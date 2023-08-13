夏威夷山火｜置身「3種情境」如何保命？看到「這一點」請即掉頭

夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）的拉海納（Lahaina）小鎮8月8日發生山火，情況猶如「滅島」，震驚全球。不少倖存者都憶述逃生時面對各種困難。英媒對此分析，討論置身山火現場的「保命大法」。



英國《每日郵報》整理了來自「美國國家公園管理局火災與航空管理部門」（DFAM，暫譯）及美國農業部林務局（US Forest Service）等機構的山火求生指南。指南根據不同情境分為正在步行、開車以及身在建築物內，列出求生方法，但它們都有一個共同原則，就是要盡可能避免處於下風位，一旦發現煙霧立即逃離現場並通報消防部門。

● 步行時：

在步行時，如果看到山火冒出煙或火焰，應立即離開現場。如附近有車輛，應盡快返回車內，以便能夠快速離開。由於山火蔓延速度驚人，火焰可能在靠近您之前，煙霧就已經阻礙了逃生。

美國農業部林務局警告人們應避開峽谷，因它容易「集中引導火勢」。《國家地理》雜誌建議人們可尋找大池塘避難，因火災無法跨越水體，但要避免進入有低垂樹枝的狹窄小溪，因這等於是火焰可在水面上蔓延的通道。

林火基金會（Bushfire Foundation）稱火勢在上坡的蔓延速度較快，所以位於火場下方比上方較安全。在逃生時應待在上風位，而下風位是最危險的地方。逃生時要留意風向的變化，因很多人在風向改變時未能及時逃離而遇難。

圖為2023年8月8日，美國夏威夷毛伊島發生火災當天，路透社從社交媒體流傳影片截圖，顯示毛伊縣拉海納肆虐多地的濃煙和火焰與汽車相當接近。（Reuters）

● 駕車時：

DFAM稱，人們在開車時，如看到前面有山火的煙霧或火光，應立即掉頭離開。如山火來自道路兩側，應選擇最快的路線駛離。

英國紅十字會提醒人們，遇到山火時應升起車窗，關閉車內空調風口，避免煙霧進入車內。

如濃煙阻蔽道路，導致無法繼續行駛，人們被建議留在車內。停車地點最好是遠離灌木叢或植被的空地。此外車最好停在牆壁或岩石後方，車頭面向火源。身在車內的您，應用毛毯包住自己、躺在車內地板上；此舉目的隔絕高溫，以及避免吸入濃煙。

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● 身在室內：

DFAM建議，倘這個情況下面臨山火，應按照度假屋或物業有關方面的指令疏散。

美國林業局指出，人們如無法撤離，應留在屋內，因室外比室內更熱且更危險。與此同時，應移開窗戶和玻璃門旁的家具，以免窗戶輻射的高溫引燃家具。此外，應關閉所有燃氣管線，關閉所有門窗，但不要上鎖，以便有需要時能快速撤離。

人們也應該屋內的洗手盆、浴缸和水桶裝滿水，作飲用水用途或用於滅火。

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