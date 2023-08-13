夏威夷毛伊島山火｜居民回家親睹昔日樂園變廢墟　嘆像炸彈投下來

美國夏威夷州（Hawaii）毛伊島（Maui）山火迄今造成至少80人喪生，許多人的家園化為灰燼。居民11日獲準回家，面對焦土和被摧毀的家園，他們感覺失去了過去擁有的一切。



居民的車隊在警察檢查站附近大排長龍，等待出示證件和接受檢查。有人駕駛電單車，也有人乘坐輕便客貨（Pickup Truck）後座。他們穿過蜿蜒曲折的公路和樹林茂密的山脈，回到曾經被視為樂園的城鎮。儘管早被告知要做好應對大規模破壞的準備，然而對許多人來說，他們所見到的景象遠比他們預期的更糟糕。

在拉海納鎮（Lahaina）上，位於中心地帶的前街（Front Street）曾是一條充滿咖啡店、酒吧和餐廳的繁華街道。前街不僅是受遊客歡迎的地區，更是當地居民的樂園，但遭大火蹂躪後，這裏只剩下一片廢墟，曾經的快樂和美好都消失殆盡。

夏威夷山火：2023年8月11日，隨着火勢受控，一些居民開始駕車返回拉海納鎮（Reuters）

樂園不復存在

用當地居民Natalie Nakagowa的話來說，「每個來到這裏的人，這裏都是讓他們快樂的地方」，「如今，我們熟悉的一切都消失了。我再也無法去雪糕店，不能去我們以前常去的酒吧 」，而在未來的一段時間內，一切不再如從前。

像有炸彈投下來

為避免吸入空氣中的刺鼻煙霧，居民Ryan Nakagowa一家戴着口罩回家查看地面的損壞情況。他表示：「這感覺真的就像是一顆炸彈被投下來，」「我認為，如果你現在捏我，我就會醒來，也許情況會更好。但不幸的是，這就是現實。」