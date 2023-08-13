巴基斯坦瓜達爾港爆襲擊交火持續　中方防彈車中彈　人員安全

《環球時報》援引巴基斯坦當地媒體報道稱，巴基斯坦瓜達爾港當地時間13日傳出爆炸聲和槍聲，疑似發生針對中方工程師的襲擊事件。瓜達爾港是位於巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）的自由貿易港。



網易13日引述巴基斯坦當地媒體剛剛在社交媒體上發布消息稱，巴基斯坦瓜達爾港當地時間13日傳出爆炸聲和槍聲，疑似發生針對中方工程師的襲擊事件。

網易引述外媒報道稱，交火目前仍在持續。還有消息稱，瓜達爾港當地官員證實發生襲擊事件發生，但暫無更多消息被報道。

巴基斯坦當地媒體報道，襲擊發生在當地時間上午9時30分，目標疑似是一支護送中方工程師的車隊。

依據環球時報-環球網記者最新了解的情況，當地時間13日，中方接機車隊在瓜達爾警察局附近遭遇了襲擊。中方人員共23人，車隊包含3輛SUV，1輛麵包車，均為防彈車。襲擊過程中有一簡易炸彈爆炸，麵包車受到槍擊，防彈玻璃有裂紋。

截至環球網發稿，中方人員沒有受傷情況，車隊暫時停留在東灣路營地，有巴基斯坦安全部隊守衛，總體情況安全。

另據《每日巴基斯坦》13日最新報道，在巴基斯坦瓜達爾港的一次行動中，巴基斯坦安全部隊擊斃1名恐怖分子，另有3名恐怖分子受傷。

報道稱，當地交火目前仍在持續，瓜達爾港一些道路交通處在封閉狀態。