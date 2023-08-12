回教男童疑被掌摑　巴裔童星林諾：香港唔會發生　巴基斯坦都無乜

一名13歲巴基斯坦籍中一男生上周六（5日）到鰂魚涌穆斯林兒童宗教學校學習《可蘭經》時，報稱被35歲的巴基斯坦籍教師掌摑至視網膜脫落，現時仍留院，疑兇被控傷人罪，下周一（14日）提堂。



本身是巴基斯坦裔的童星、今屆金像獎最佳新人獎的巴基斯坦裔童星對林諾（Sahal Zaman）也要學習《可蘭經》，到比較進階階段就會開始背誦經文，被問到有無聽聞類似教師打學生事件，林諾說：「香港係唔會發生，巴基斯坦都無乜。」



巴裔童星林諾也需背誦《可蘭經》，他稱而被老師暴力對待事件林諾直指，「香港係唔會發生，巴基斯坦都無乜。」（廖雁雄攝）

林諾今日出席港台舉辦的「CIBS e.m.y. 廣播青年迎新日」活動。林諾表示，在學校學習《可蘭經》時，一開始會學習看着經文朗讀，到比較進階階段就會開始背誦經文，「每日背少少新，前面背咗嗰啲都要背返畀老師聽。」

被問到有無聽聞類似教師打學生事件，林諾說：「香港係唔會發生，巴基斯坦都無乜。」他又指，「我睇咗新聞啫，我無去尋根究柢真正發生咗咩事，所以我唔可以話邊個啱邊個錯。」

年僅10歲的林諾，於今屆金像獎擊敗MIRROR成員柳應廷與呂爵安及周漢寧，憑《白日青春》奪最佳新演員。

《白日青春》講述巴基斯坦裔難民男孩「哈山」，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為車禍意外死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生 飾），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重。