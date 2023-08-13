中國工程師車隊巴基斯坦遇襲　恐怖組織稱4華人死巴軍否認有傷亡

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）瓜達爾港（Gwadar Port）法基爾橋（Faqeer Bridge）8月13日早上發生針對中方工程師的襲擊事件。分離組織俾路支解放軍（BLA）就事件承認責任。



BLA發言人吉延德・俾路支（Jeeyand Baloch）稱，兩名「非達因」（fidayeen，意思為「準備獻身者」）在瓜達爾港針對一個中國工程師車隊。他稱這是「自我犧牲行動」。他稱整個行動持續逾2小時。

吉延德補充說：「根據迄今為止收到的訊息，至少有4名中國公民和9名巴基斯坦軍方人員死亡，多人受傷。這只是初步訊息，敵方傷亡人數可能還會增加。」

BLA在聲明指出，「BLA馬吉德旅（Majeed Brigade，暫譯）今天針對瓜達爾的一支中國工兵車隊發動襲擊。襲擊仍在繼續。」

惟路透社13日引述巴基斯坦軍方公共關係部門的聲明稱，恐怖分子用小型武器及手榴彈進行襲擊，兩名恐怖分子被殺，沒有任何軍方人員或平民受傷。但聲明內文並沒提及中國公民。

路透社13日引述一匿名巴國官員稱，當時車隊在護送一批中國公民從機場前往港口一建築地盤。車隊無人受傷。官員稱兩名襲擊者死於槍戰，但BLA稱兩名襲擊者是以「最後一顆子彈自殺」。

BLA的說法，暫未能從第三方消息來源確認真偽。

社交媒體X（前稱Twitter）有人轉發BLA發布的聲明以及兩名施襲者的照片：

印度世界一體電視台（WIONews）13日較早時曾稱有3恐怖份子死亡，其中2人是引爆身上炸彈而死。WIONews稱，案中有2名巴基斯坦士兵受傷，其中1人危殆。

這並非BLA第一次針對在巴基斯坦工作的中國公民。BLA近年增加針對中國，因政府無視BLA警告。組織要求巴國政府不要就俾路支省問題與中國達成交易和協議。

《印度時報》13日稱，受襲的一個由7輛車組成的南隊。車隊護送的是中方工程師。

涉事中方接機車隊早上約9時30分在瓜達爾警察局附近遇襲。中方人員共23人，車隊包括3輛SUV，1輛麵包車，均為防彈車。襲擊過程中有一簡易炸彈爆炸，麵包車受到槍擊，防彈玻璃有裂紋。爆炸聲及槍聲響徹該市。

截至環球網發稿，中方人員沒有受傷，車隊暫時停留在東灣路營地，有巴基斯坦安全部隊守衛，總體情況安全。

當地媒體《俾路支郵報》較早時的報道：

crisis24.garda.com於13日在網上發布消息稱，保安部隊與身份不明的襲擊者交火逾1小時。《俾路支郵報》報道稱交火持續近2小時。印度媒體《今日印度》13日稱，有襲擊者負傷逃走。

瓜達爾港是位於巴國西南部俾路支省的自由貿易港。

《今日印度》13日引述《俾路支郵報》稱該市所有道路仍禁止通行。