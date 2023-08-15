特朗普料成4案被告　佐治亞州法院曝光文件詳列大選案多罪

美國前總統特朗普（Donald Trump）或將再因涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果被起訴，這次由佐治亞州（Georgia）檢察官提出。在佐治亞州富爾頓縣（Fulton County ）的法院外，大批傳媒正等候法院最新公布。法院網站一度發布的兩頁長文件，稱特朗普將被起訴多項罪名。不過，法院網站後來移除文件，並未提供解釋。



路透社報道，該份標註日期為8月14日的文件，目前已在法院網站被移除，富爾頓縣檢察官辦公室未有解釋。 根據文件顯示，檢方指特朗普涉嫌違反佐治亞州的 《反敲詐勒索及腐敗組織法案》（RICO Act）、公職人員煽動違反誓詞、串謀做出虛假陳述和文書，以及一級串謀偽造文書等罪名。

富爾頓縣（Fulton County ）法院網站一度發布的一份2頁長文件，稱特朗普將被起訴多項罪名。 （路透社）

不過，法院網站後來移除文件。法院書記官辦公室在一份聲明中表示，14日並未向大陪審團提交任何文件，並未就法院網站曝光的文件作出說明。聲明又宣稱，有一份「虛構文件」在網上流傳，但沒交代內容。

富爾頓縣（Fulton County）地區檢察官威利斯（Fani Willis）已對特朗普調查逾2年，兩名之前已收到傳票的證人12日證實，他們已被告知要出席15日亞特蘭大（Atlanta）的大陪審團審理程序。外界估計，威利斯本星期將向大陪審團提出起訴。而在路透社曝光文件後，傳媒懷疑起訴可能即將公布。

掌握入侵投票系統證據

美媒CNN也在8月13日引述消息人士稱，佐治亞州檢察官已掌握證據，表明特朗普團隊2022年6月「自上而下」推動入侵科菲縣（Coffee County）投票系統。

報道引述知情人士稱，檢方掌握的短訊及電郵顯示，特朗普的律師在2021年1月6日國會騷亂前數天曾進入侵科菲縣投票系統，希望找出當時勝選者拜登（Joe Biden）的舞弊證據。

知情人士指，科菲縣選舉官員漢普頓（Misty Hampton）曾協助特朗普團隊進入系統，而據監控錄像，一名共和黨縣級官員和特朗普團隊部份工作人員曾出現在科菲縣選舉辦公室的禁區內。

預計他們本週會與特朗普一同被起訴。

特朗普如在佐治亞州被起訴，這將是他在5個月內第4度被起訴，同時也是他為推翻現任總統拜登2020年勝選結果而遭到的第2次起訴。