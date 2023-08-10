特朗普推翻大選案｜Twitter拒配合檢方搜查令　法院罰款35萬美元

根據美國法院公開文件，司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）1月取得搜查令以蒐集前總統特朗普（Donald Trump）的X（前稱Twitter）賬戶的資料，但Twitter拖延遵從命令。Twitter在8月9日因藐視法庭被判處罰款35萬美元（273萬港元）。



哥倫比亞特區巡迴上訴法院週三（9日）公開的文件顯示，該法院早前裁定，聯邦初審法官依藐視法庭判處Twitter罰款的決定合理。裁決書披露，史密斯為調查特朗普涉嫌干預2020年總統大選結果案，於1月取得搜查令。

史密斯指示Twitter提供與特朗普Twitter賬戶相關的數據和記錄，並要求Twitter遵守禁止對外披露今次搜查的保密協議。不過，Twitter對協議表示反對，並表示不會提供任何資料。Twitter質疑，保密協議違反了憲法第一修正案，認為應該通知特朗普。

地方法院認為，有理由相信一旦特朗普獲知搜查令，將會銷毀證據或通知同夥。由於Twitter拖延遵守搜查令，法院裁定其藐視法庭並處以罰款。

今年3月，Twitter要求哥倫比亞特區上訴法院推翻地方法院的保密要求。檢察官在6月修改了該命令，允許向特朗普提供部份資訊。不過，上訴法院維持Twitter藐視法庭的裁決。