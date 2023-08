推翻大選案｜特朗普稱不會獲公平對待　將申請撤換法官及易地審理

美國前總統特朗普(Donald Trump)週日(8月6日)表示,針對他因涉嫌企圖推翻2020年大選結果的案件,他將申請撤換主審法官,原因是認為對方將不會給他公平待遇。



已成為特朗普最新目標的聯邦地區法院法官丘特坎(Tanya Chutkan),是2014年由時任總統奧巴馬(Barack Obama)提名,出任為首都華盛頓地區的聯邦法院法官。

特朗普在其創辦的社交平台Truth Social,以全部大寫字母寫道:「那位『被指派』審理這宗荒謬案件的法官,不可能對我進行公正審理。這件事人盡皆知,連她自己也知道。」

特朗普表示,其律師團隊將提出非常有力的理由,要求撤換這名法官,同時要求將審判地點移到哥倫比亞特區以外。

美國地區法官丘特坎(Tanya S. Chutkan)被指派負責審理前總統特朗普(Donald Trump)試圖推翻2020年大選結果的案件。(路透社)

哥倫比亞特區聯邦地區法院(District Court for the District of Columbia)有10多位法官,現在由61歲的丘特坎負責審理本案。

丘特坎過去也曾審理過特朗普的案件,包括2021年駁回特朗普提出的訴訟。當時特朗普要求阻止眾議院委員會獲取涉及此案的白宮記錄,但丘特坎拒絕並指「總統並非國王」。

丘特坎也曾審理過多宗涉及2021年1月6日國會騷亂的案件,並對部份被告予以嚴懲。