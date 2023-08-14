美國洛杉磯Nordstorm遭大批黑衣人洗劫　加州1週內第二宗

美國洛杉磯8月12日下午約4時發生集體搶劫案，一群約30至50人的黑衣人手持防熊噴霧，闖入Westfield Topanga購物中心Nordstorm百貨公司，劫走多件名貴手袋、服裝，總值或高達10萬美元（約78萬港元），為一週內第二宗同類案件。



現場影片顯示，該批蒙面黑衣人進店內大肆搶掠，打破飾櫃、推倒多個貨架，玻璃碎滿一地。他們得手後逃去。所有歹徒手上都有一堆貴價衣服及手袋等。

店方事後發聲明稱，約25個錢包、15件裙子、24瓶香水被偷走，損失逾2億美元（約15.6億港元）。

洛杉磯警方表示，當日下午4時後不久接報稱有大批人進店爆竊，警員迅速抵達現場，已掌握部份線索。案中暫時無人被捕。

警方指，匪徒當時以防熊噴霧制服2名保安，事後坐車逃走，其中一輛賊車為寶馬（BMW）。

有人在社交媒體X（前稱Twitter）發文說：

洛杉磯市郊的Nordstrom又發生了一宗入店行竊案。這是不可持續的。加州即將崩潰。這只是時間問題。

這是已加州一週內發生第二宗同類案件。一批至少30人的匪徒8日闖入洛杉磯格倫代爾（Glendale）另一購物中心YSL門市，劫走總值30萬美元（約234萬港元）貨物。警方稱雖然兩宗案有相似之處，但仍未能確定兩宗案之間有連繫。

加州將對盜竊商品的處罰降低到「盜竊價值950美元或以下的物品都屬於輕罪」之後，州政府開始面搶劫案頻生的情況。這種被稱為「0元購」的惡行幾乎已是「加州之日常」。

罪名成立者最高刑罰為入獄6個月，以及最多1000美元的罰款。但在大多數情況下，警察甚至懶得提控。