「喪屍藥」肆虐　傷口潰爛吸毒者充斥美國費城街頭　英現死亡個案

一款新興毒品、被稱為「喪屍藥」及「鎮靜劑」（Tranq）的「甲苯噻嗪」（Xylazine）在美國流傳，英國5月也出現首宗與它有關的死亡個案。美媒5月27日稱，網上影片顯示美國費城（Philadelphia）肯辛頓區（Kensington）是其中一個重災區，滿街都是傷口潰爛的吸毒者。



「甲苯噻嗪」是在大型動物身上使用的鎮靜劑。它被吸毒者用作增強海洛英、可卡因及芬太尼（Fentanyl）的效果，有人將「甲苯噻嗪」混入包括海洛英在內的毒品中。這種新興毒品會導致心跳過慢及出現大型的皮膚傷口。

美國《紐約郵報》5月27日稱，短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）上流傳的影片顯示，美國費城肯辛頓區街頭有大批濫用「甲苯噻嗪」的吸毒者聚集，他們有的像喪屍般行走，有的倒在地上。

▼拍攝到美國費城街頭吸毒者聚集的影片

報道指，非牟利組織Savage Sisters的創辦人勞雷爾（Sarah Laurel）說，在過去4年，濫用「甲苯噻嗪」的情況增加。她表示，吸毒者的皮膚出現開放性潰瘍、感染及壞死組織，這可能會導致截肢。由於街上很多吸毒者失去知覺，她和同事隨身攜帶氧氣，以準備為他們急救。

費城衛生部門4月發聲明指，「甲苯噻嗪」對費城的打擊嚴重，市內吸毒過量致死以及出現嚴重傷口的人數增加，這些人身上的傷口可導致敗血症和截肢。白宮4月12日將「甲苯噻嗪」定為「新興毒品威脅」。

▼拍攝到美國費城街頭吸毒者聚集的照片

英國現相關死亡個案

英國5月出現首宗與「甲苯噻嗪」有關的死亡個案，驗屍結果顯示，死者沃伯頓（Karl Warburton）體內有海洛英、可卡因、芬太尼及「甲苯噻嗪」。

英國廣播公司（BBC）5月25日稱，醫學期刊《法醫學雜誌》（Journal of Forensic and Legal Medicine，暫譯）指，沃伯頓生前可能購買海洛英，但不知道它被摻入「甲苯噻嗪」和芬太尼。