美國印太副司令：中國拒接美軍電話致戰爭風險升高

美國印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）說，中國軍方正日益變得傲慢，並拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，這升高中美發生對峙的可能性。



斯克倫卡在澳洲坎培拉（Canberra）出席美澳領導人對話期間接受《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）的訪問時發表上述評論。

他在8月13日刊出的這篇專訪中說，美國軍方的優先要務是避免與中國爆發戰爭，但中美軍方之間的對話「完全不存在」，影響這目標的實現。

斯克倫卡強調，「戰鬥層級」若缺乏溝通，將增加誤判和衝突的風險。他指美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）邀請中國人民解放軍東部戰區和南部戰區的司令員進行對話，但迄今沒有收到任何回應。

斯克倫卡認為，中國人民解放軍近年不斷加強訓練，養成新的自信與強勢。「這種日益增加的強勢會導致自負，而自負則會導致傲慢。當他們變得傲慢就會出問題，因為我們駕駛和操作的可是高性能裝備，這是不可否認的事實。」

儘管外界極為關注北京向台灣動武的可能性，但斯克倫卡認為，有幾個可能的觸發因素會導致中美之間爆發衝突，包括北京在南海爭奪島嶼主權及海洋利益。

菲律賓日前指中國海警船在8月5日攔截前往仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）的菲海岸警衛隊船隻和補給船，並對菲船發射水炮。事件隨後升級為美菲中3國交鋒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

