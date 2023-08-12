拜登稱中國是定時炸彈　新華社：唱衰中國只會在事實面對反覆碰壁

美國總統拜登（Joe Biden）形容中國是計時炸彈、對世界其他地區構成威脅後，新華社8月10日發表評論文章稱，惠譽上週下調美國信用評級，出了問題就歸咎中國，成為美國政客轉移國內輿論視線最常用的擋箭牌，拜登政府也似乎把唱衰中國當成拯救美國經濟的政策選項。



文章稱，事實上，美國應更多從自身不負責任的財政貨幣政策找原因，多從脫鈎斷鏈的政治操弄中找根源，而不是轉嫁矛盾，自欺欺人。

這間傳媒稱，中國事實上經濟恢復向好，主要宏觀指標總體改善，成績有目共睹，憑藉超大規模市場、完整的產業體系、完善的配套能力、科技創新的巨大潛能、有為政府的政策調控力，中國經濟豈會因屢敗屢唱的抹黑言論而衰。

評論說，20多年前唱衰中國的一本西方著名暢銷書《中國即將崩潰》已成為歷史笑柄，有研究員認為，如今對中國經濟即將崩潰的預言和20年前一樣具誤導性，唱衰中國，只會在事實面對反覆碰壁。

拜登10日在猶他州出席政治籌款活動時表示，中國遇到麻煩了，因為經濟增長放緩和退休年齡人數超越工作年齡人數。

美國白宮11日提及拜登此番言論，稱拜登是在說中國內部挑戰、緊張局勢可能影響中國與世界互動的方式。

他9日正式簽署限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令，中方對此感到「非常失望」，稱中方保留採取措施權利。中國外交部10日表明反對並提出嚴正交涉。