颱風蘭恩今晨登陸和歌山　關西機場限制航班降落

颱風蘭恩今日（14日）清晨5時前在和歌山縣登陸。日本氣象廳預計，蘭恩將向西北移動，風暴區席捲紀伊半島。本港天文台表示，在上午5時，颱風蘭恩集結在大阪之東南偏南約130公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過日本關西一帶。



受蘭恩帶來的暴雨影響，和歌山縣新宮市的熊野川水位升至氾濫水位。當局指發生洪水的危險正在增加，呼籲民眾要高度警愓。

日本氣象廳稱，根據雷達分析顯示，奈良縣上北山村附近，截至凌晨5時，一小時內降雨量約100毫米。鳥取縣八津鎮周邊地區，截至凌晨4點30分，一小時內降雨量約為90毫米。 群馬縣也稱，流經富岡市的高田川一度超過「洪水危險水位」。

日本氣象廳圖片

日本氣象專家之前預計，星期一傍晚6時起的24小時內，東海地區降雨量將達到400至600毫米，近畿地區降水量亦可能達到300至400毫米。

受颱風蘭恩影響，日本今日有大量交通暫停服務。其中關西機場從當地清晨5時起限制所有客運航班降落。機場聯絡橋凌晨起已關閉，JR西日本與南海電鐵均已宣布，來往關西機場交通今天整天停駛。此外，連接神戶及關西機場的海上速船也會在15日全日停航，意味關西機場聯外的公共交通在15日將全部中斷。