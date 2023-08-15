朔爾茨：綠色科技有助重振德國經濟

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期天（8月13日）指出，德國即將進行的綠色科技投資，將有助於重振這個歐洲經濟引擎的增長。



朔爾茨接受德國電視二台（ZDF）採訪時表示，德國對可再生能源、氫氣生產以及相關網絡的投入，將「對整個經濟產生影響。」

朔爾茨說：「我們以令人難以置信的速度採取行動，並修改了一系列立法，以讓能夠滿足我們需求的足夠建設項目開始實施。」

彭博社報道，德國經濟在冬季衰退後，於2023年第二季度陷入停滯，主要受到高能源成本、缺乏熟練勞動力和歐元區利率上升的拖累。在工業產出這個經濟復甦的先行指標，在汽車和建築業帶頭領跌下，在6月份繼續下滑。

經濟停滯不前，德國民眾開始呼籲政府對企業和家庭的電力和天然氣實施價格上限，以減輕負擔。

與此同時，德國政府正在投入數十億歐元的補貼，吸引晶片製造商。不過，朔爾茨強調，這些外國晶片公司前來設廠，是看重德國的經濟發展，而不是為了獲得巨額補貼。「他們是選擇德國，作為一個經濟據點。」

日前，英特爾公司（Intel）在馬格德堡（Magdeburg）設立新工廠，而台積電與英飛凌（Infineon Technologies）、恩智浦（NXP）半導體和羅伯特博世公司（Robert Bosch）合作，在德國東部建設一座100億歐元（約853億港元）的工廠。

本文獲《聯合早報》授權轉載

