特朗普再被官司纏身　法院下令8月25日之前投案

美國佐治亞州（Georgia）法院8月14日公布起訴前總統特朗普（Donald Trump）多項控罪，指他在2020年企圖推翻當地的大選結果，是他第四度遭到起訴，亦再次為他爭取再次入主白宮帶來不明朗因素。法院亦下令，特朗普等被告需要在25日中午前投案。



天空新聞（Sky News）報道，富爾頓縣（Fulton County）地區檢察官威利斯（Fani Willis）14日深夜公布起訴內容，特朗普被控13項罪名，包括一項違反佐治亞州 《反敲詐勒索及腐敗組織法案》（RICO Act）、一項串謀假冒公職人員、一項提交虛假文書、一項串謀提交虛假文書、兩項作出虛假陳述和文書、兩項作出虛假陳述和文書、兩項串謀一級偽造文書，以及三項煽動公職人員違反誓詞罪。

除了特朗普，他的前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）和伊斯特曼（John Eastman）、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等18人都被起訴，威利斯表示，他們需要在25日中午前向警方投案，並希望在未來六個月內確定開庭日期，同時計劃安排19人一同審訊。

特朗普在2020年大選於佐治亞州僅敗於拜登（Joe Biden），朱利亞尼等特朗普私人律師曾公開表示選舉舞弊。而在2021年1月，一段特朗普與佐治亞州州務卿的通話曝光，當時特朗普建議選舉官員「找出」他需要勝出的選票。

對於再有官非纏身，特朗普的團隊指，法院本來可以在兩年半前提出這宗官司，但卻選擇在這個時刻行動，干預選情，因此呼籲停止這種雙重標準行為。