風暴蘭恩登陸日本兵庫縣　氣象廳料大範圍出現豪雨

強烈熱帶風暴蘭恩8月15日清晨在日本和歌山縣登陸後，中午再於兵庫縣明石市登陸。氣象廳指蘭恩以緩慢速度沿近畿地區北上，預計會為帶來大範圍豪雨。而在蘭恩吹襲和歌山縣期間，當地至少有2人受傷，其中一人情況危殆。



日本放送協會（NHK）報道，蘭恩在15日早上於和歌山縣潮岬附近登陸後持續向北移動，並一度進入海面，之後在下午1時左右於兵庫縣明石市再次登陸。氣象廳表示，蘭恩以時速15公里向西北方向移動，其中心半徑130公里範圍內可能吹起每秒25米以上的強風。

報道指，近畿、四國、中國地方及北陸部分地區會進入暴風圈，並面臨大量雨水。岡山及鳥取縣有地方在6小時內錄得超過230毫米雨量；京都府綾部市亦錄得破紀錄的190毫米雨量。當局向德島、鳥取、岡山、兵庫、京都、奈良、滋賀、岐阜，以及東北的岩手縣發出山泥傾瀉警告。

蘭恩較早時吹襲和歌山市期間，有建築物外牆倒塌，壓向一名60歲男子，他送院時昏迷；另外一名59歲女子在踏單車時翻側，頭部受傷需要送院。

氣象廳指出，蘭恩的移動速度緩慢，其風雨將影響一段較長時間，產生災害的危險性較高。當局表示，蘭恩會在15日晚上穿過近畿地區後，進入日本海，並可能在16至17日影響北海道附近。

受颱風蘭恩影響，東海道新幹線在15日全日暫停來往名古屋及新大阪站的列車，來往東京至名古屋的班次則維持有限度服務；山陽新幹線的新大阪至岡山路段亦全日停駛。預計這兩條新幹線在16日恢復正常服務，但不排除會臨時停駛的可能。

另外截至15日早上11時，全國至少有超過800個內陸航班取消，航空公司呼籲旅客出發前應留意最新航班情況。而在關西機場，由於對外交通中斷，有超過600人需要在機場內過夜，機場營運部門向他們派發睡袋和食水暫時應急。