專機兩度故障折返　德國外長取消訪問大洋州3國行程

在政府的空中巴士（Airbus）A340飛機因技術故障兩次被迫返回阿布扎比之後，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）放棄原定訪問澳洲、新西蘭和斐濟的一周行程。



彭博社報道，據德國空軍稱，在兩次嘗試從阿聯酋首都繼續前進的嘗試中，故障導致飛機機翼的襟翼都無法正確收起。這架飛機已經使用了二十多年，並且以前就曾有過機械故障。

貝爾伯克星期二（8月15日）在社交媒體上發貼文說：「我們已經盡了一切努力：不幸的是，飛機出了故障，我的印太之旅無法實現……這令人深感遺憾。」

航班跟踪網站Radarbox.com顯示，貝爾伯克的飛機星期日（13日）下午離開柏林，深夜降落在阿布扎比。

當地時間星期一（14日）凌晨3時33分，這架飛機首次嘗試繼續前往澳洲，大約兩小時後返回，並且在著陸前丟棄燃料以減輕重量。另一次努力是在星期二凌晨1時，但再次被迫返回阿布扎比，起飛後約兩個小時降落。

貝爾伯克這次訪問南半球三個國家期間安排了許多活動和會議，包括與三國領導人會談。

這架飛機在2018年底載送時任總理默克爾（Angela Merkel）前往布宜諾斯艾利斯出席二十國集團（G20）峰會時，也曾被迫返回科隆。

德國政府正在逐步淘汰老舊的四引擎A340飛機，更換先進、節能的A350雙引擎飛機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

