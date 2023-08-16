賴清德出席巴拉圭總統就職禮　與美國內政部長等政要同場

台灣副總統賴清德以總統特使身份，8月15日出席巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）的就職典禮。培尼亞在就職演說中兩度提到台灣，稱雙方不僅是盟友，且是「兄弟之邦」。賴清德在典禮上與多國政要同台，並與美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）等人致意寒暄。



賴清德12日至18日以特使身份，率團出席巴拉圭新任總統培尼亞的就職典禮，此行共計7天6夜，去程過境美國紐約，回程過境美國三藩市。培尼亞的就職典禮於當地時間15日上午舉行，賴清德被安排坐在觀禮台第2排，前方是西班牙國王，隔鄰是摩洛哥眾議長。

+ 1

巴拉圭新任總統：與台灣是兄弟之邦

培尼亞發表就職演說時，兩度提到台灣。第一次是介紹來賓時提到賴清德，第二次是提到巴拉圭將以地緣政治視野建立聯盟及合作，當中包括與中華民國等地具有深厚感情，彼此之間非僅以盟友，而是兄弟之邦。

賴清德同日會參加在教堂舉行的祈福儀式，再往總統府出席活動與晚宴，最後是觀賞慶祝亞松森（Asunción）建城486周年的檢閱軍警遊行。