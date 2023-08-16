莫迪：印度將在五年內超越日德　成為世界第三大經濟體

印度總理莫迪（Narendra Modi）就印度第77屆獨立日發表講話，承諾印度將在五年內超越日本、德國，躋身世界第三大經濟體。



印度8月15日舉行第77屆獨立日紀念活動，莫迪表示政府的「改革、執行和轉型」方針正在改變國家，突顯了印度在全球方面取得的成就。

莫迪稱過去五年印度已有超過1.3億人擺脫貧困，表示印度可在未來五年內，躋身世界前三大經濟體之列：「未來五年將是印度前所未有發展的五年，也是實現2047年夢想的最大的黃金時刻。」印度政府規劃，印度將在2047年獨立100周年之際，成為發達國家。

另據美國廣播公司（ABC）報道，莫迪強調了印度近年來在全球舞台上的崛起，9月的二十國集團（G20）峰會在新德里舉辦時，全球目光都將聚焦於印度。

標準普爾全球和摩根士丹利2022年報告預測，受離岸外包、製造業投資、數碼基礎設施和能源轉型的推動，印度經濟將超過日本和德國，到2030年成為世界第三大經濟體。但ABC補充指莫迪政府正面臨創造足夠就業機會的壓力，據印度經濟監測中心數據，該國失業率在過去一年有所上升，在7月達到8%。