印度曼尼普爾邦少數民族衝突不斷　莫迪被批毫無作為

印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）的民族衝突事件持續，當地在5月時發生兩名女子被脫光衣服遊街與性侵犯事件，在有關影片於7月曝光後震撼國際社會。但儘管莫迪（Narendra Modi）已表明重視，但當地衝突仍未停止，至今已逾160人死亡，莫迪被批對事件毫無作為。



由印度26個黨派組成，名為印度國家發展包容性聯盟（INDIA）的反對派，決定在8月11日向莫迪提出不信入動議，原因是莫迪對曼尼普爾邦的衝突毫無作為。即管動議肯定失敗，但預料這將迫使莫迪正視印度人民黨在曼尼普爾邦的危機。

圖為7月23日，在印度曼尼普爾邦一戶梅泰族人的家門，貼着「這裏不歡迎庫基族的狗」的侮辱字句。（Reuters）

曼尼普爾邦位於印度東北部，是一個長期以來一直存在內部紛爭和暴力的地區。且與一般在東北部其他武裝分子發起的衝突不同，曼尼普爾邦的衝突是由少數民族而起：居於首府因帕爾、以印度教為主的梅泰族（Meitei），與居住在山上、以基督教為主的庫基族（Kuki）的衝突充滿血腥暴力，有兒童在車上被燒死，有男性被釘在木樁上殺害等等。

當地印度人民黨領導的政府有意承認梅泰族為「表列部落」，讓梅泰族享有更多的社會福利，以致可以購買山上的土地，引起庫基族群強烈不滿，關係再度陷入緊張。在5月兩名庫基族的女子被剝光衣服遊街示眾，是因為有梅泰族的人誤信網絡傳言，稱庫基族殺害當地的1名女子，事件後來被證實是假消息，但衝突仍未止息。

圖為7月29日，曼尼普爾邦的梅泰族發起示威，要求當地政府首長下台。（Reuters）

印度最高法院首席法官錢德拉楚德（Dhananjaya Y. Chandrachud）在8月1日的一個聽證會上指出，目前針對曼尼普爾邦暴力衝突事件的調查十分緩慢，許多案件尚無實質性進展。批評曼當地警察明顯對處理事態怠慢，長達兩個多月時間沒有提供初步案情報告，只實施了零聲逮捕。強調如果警察是因無法進入曼尼普爾邦執法，那可以說明該邦的憲法秩序已經「全然崩潰」。

衝突可能蔓延到其他地區

分析人士指，衝突可能會蔓延到曼尼普爾邦以外的地區，因庫基族與南部印度米佐拉姆邦（Mizoram）的米佐人和緬甸的欽人有親緣關係。該群體的一些成員還生活在孟加拉，示意同情庫基人的情緒可能會影響印度邊境地區安定。

除了曼尼普爾邦外，莫迪政府的政策被指偏幫印度教族群，間接造成民族衝突。如在8月1日位於新德里附近的哈里亞納邦（Haryana），才剛發生印度教徒和穆斯林的衝突，造成最少6人死亡。

印度人民黨得到了梅泰族和庫基族的共同支持，但近日連續的衝突事件已削弱雙方對莫迪政府的信用。有當地人要求中央政府解除該邦首席部長辛格（Biren Singh）的職務，由新德里政府直接領導。