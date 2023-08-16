網傳遊客夏威夷災後浮潛影片　當地人怒批礙恢復：「令人反感」！

近日一段遊客在夏威夷浮潛的影片在網絡瘋傳，當地官員早前已發佈非必要旅行警告，但夏威夷居民稱仍有遊客在當地度假，阻礙災後恢復工作。



有夏威夷居民表示，遊客們無視當地官員要求他們取消度假計畫的請求，並使用運送物資人員需要使用的道路，造成交通堵塞。最近的一段影片顯示遊客在重災區拉海納（Lahaina）附近浮潛。

在夏威夷毛伊島（Maui），當地居民正在努力應對山火及被其燒毀了房屋、社區以至整個生計，不少人批評遊客的到訪讓災後恢復之道變得更加痛苦。其中，Keakahulilani在TikTok上表示：「看到遊客試圖進入拉海納、試圖插進我們的車隊來繞過交通堵塞，真令人反感。」

儘管當地官員甚至荷里活男星積遜莫瑪（Jason Momoa）都警告遊客取消前往當地的非必要旅行計畫，惟社交媒體上至今仍不時看到遊客正在島上度假的畫面。

名為kayafromhawaii的TikTok用戶轉載了Instagram上發佈的影片，內容顯示有遊客上周（8月11日）在一艘旅遊船周圍浮潛的影片，影片已經獲得超過26.3萬次瀏覽。影片中點名批評的旅遊公司Maui snorkelling其後發表聲明，為該次遊覽活動致歉，並表示活動是為給毛伊島糧食銀行籌款進行的；該公司又表示目前經已暫停業務。