夏威夷山火︱Paris Hilton往毛伊島度假遭狠批　美媒：另有內情

夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）山火迄今造成99人死亡，多人失蹤。搜救持續之際，美國名媛Paris Hilton一家卻被拍到在島上「度假」，引發網民猛烈批評，但美媒8月14日稱，她到毛伊島的目的，是幫助一名在火災中失去餐廳的「叔叔」。



霍士新聞（Fox News）14日報道，身為希爾頓酒店集團繼承人之一的Paris Hilton，被目睹在距離重災區拉海納（Lahaina）約40公里處，身穿泳裝與丈夫、兒子漫步沙灘，未知他們何時抵達、會逗留多久。

有網民口出髒言批評，Paris Hilton一家此時在當地「度假」全無羞恥之心，亦有人指對此事並不驚訝，形容他們的舉動「令人作嘔」。

報道引述知情人士稱，Paris Hilton早已計劃今次行程，又指她自出生起便經常前往毛伊島，在島上有很多親人朋友，是她的「第二個家」。她叔叔在拉海納的餐廳被燒毀後，她們一家決定縮短行程，看望家人並盡量提供協助。

知情人士指，他們一家抵埗後，曾向避難所及有需要人士捐贈物資，作出重大貢獻。

夏威夷男星、電影《水行俠》（Aquaman）主角積遜莫瑪（Jason Momoa）12日在Instagram上表示，「毛伊島現在不是你度假的地方。不要前往毛伊島。不要讓自己相信，自己需要出現在一個如此深受苦難的島嶼。」