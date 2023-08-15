夏威夷山火｜航空公司欠人手　休班機師自願揸飛機助300人撤離

美國夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）8月8日發生山火後，由於航空公司機師人手不足、一些航班無法起飛，導致大批遊客滯留當地。一名聯合航空公司（United Airlines）休班機師9日自願駕駛客機，成功協助最少300名乘客撤離。



聯合航空公司機師Vince Eckelkamp與家人在夏威夷度假，他們原定8日乘飛機離開毛伊島、返回美國大陸。

他們8日早上出發到毛伊島的卡胡盧伊機場（Kahului Airport）。航空公司機師人手不足，一些航班無法起飛，他們一家的航班取消，獲安排改乘9日起飛的航班。

Vince Eckelkamp曾主動提出協助駕駛客機，航空公司起初拒絕。惟沒機師可駕駛他們獲安排改乘的航班，航空公司於是再聯絡他，要求他幫忙擔任這航班的機師。他說：「如果沒人自願駕駛客機，這航班就會取消，因為已沒機師。」

▼Vince Eckelkamp一家的照片

他於是身穿馬球衫、短褲和網球鞋駕駛客機，成功協助乘客及家人撤離。親友讚揚他在災難時挺身而出助人的行為，紛紛稱他為英雄。

聯合航空公司也向Vince Eckelkamp退還他購買機票的費用。