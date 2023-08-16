北約官員倡烏克蘭放棄部份領土換取入約　烏方：絕不接受

挪威傳媒8月15日稱，北約（NATO）秘書長辦公室主任延森（Stian Jenssen）提議烏克蘭將部份領土交給俄羅斯，以換取結束俄烏戰爭及加入北約。烏方8月15日回應指，絕對不能接受這提議。



挪威《世界之路報》（Verdens Gang）8月15日稱，延森在一場於挪威舉行的專家小組討論上說：「我認為其中一個解決方案可能是，烏克蘭放棄領土，以換取北約成員國資格。」他指但須由烏克蘭決定何時、以及以什麼條件進行談判，而他提出的只是其中一個解決方案，它不是北約在這個議題上的立場。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）8月16日引述另一名北約官員稱，正如北約領導人7月在維爾紐斯（Vilnius）峰會上重申的那樣，北約完全支持烏克蘭的主權和領土完整，並會繼續支持烏克蘭、致力於實現公正持久的和平。

烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）8月15日在Facebook上回應指：「談論烏克蘭放棄部份領土、以換取加入北約，是絕對不能接受的。」尼科連科說，烏克蘭一直認為北約和烏克蘭一樣，不會以領土來交易，而北約官員有意識或無意識地參與塑造有關烏克蘭放棄其領土的可能性的說法，正中俄羅斯下懷。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，放棄領土以換取北約成員國資格，將意味着故意選擇讓民主失敗、鼓勵全球罪犯、維護俄羅斯政權、破壞國際法、並將戰爭傳給後代。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）8月16日指，延森的提議看來是個有趣想法。他稱問題是，恐怕烏克蘭所有領土都極具爭議，若烏方希望加入北約，他們須放棄首都基輔、將首都遷往利沃夫（Lviv），但須獲波蘭人同意。

▼梅德韋傑夫的回應