烏克蘭赫爾松遭炮擊7死20傷　死者包括23日大嬰兒

俄羅斯週日（13日）被指砲擊烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區，造成至少7人死亡、 20人受傷，死者包括一名23天大嬰兒及其家庭，當地官員宣布週一為哀悼日。與此同時，俄方指西部別爾哥羅德州（Belgorod）遭到烏克蘭無人機攻擊，有建築物受損。俄國防部表示，其防空系統在西部地區至少擊落4架烏克蘭無人機。



去年11月，基輔從俄羅斯手中奪回了赫爾松的部份地區，俄軍繼續從第聶伯河（Dnipro River）對岸進行砲擊。

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）表示，一對夫婦、他們 23 天大的孩子在一處村落中死亡，這對夫婦 12 歲的兒子也在送院後傷重不治。克利緬科批評，恐怖分子永遠不會停止殺害平民，必須用武力才能阻止恐怖分子。

赫爾松州（Kherson）州長普羅庫金（Oleksandr Prokudin） 表示，另一處鄰近村落有2人被殺，其中包括一座教堂的牧師。

法國外交部批評，俄軍襲擊赫爾松地區是不可接受的行為，已構成戰爭罪行。

俄別爾哥羅德州稱遭烏無人機攻擊

另外，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，當地下午5時許遭到無人機襲擊，有建築物受損。

俄羅斯國防部早些時候表示，3架無人機在別爾哥羅德地區上空被擊落，另一架在庫爾斯克州（Kursk）上空被擊落，並表示沒有造成人員傷亡或損壞。