泰國政壇｜為泰黨勝利在望　但與保守派合作真的是最佳選擇？

泰國政府陷入三個月的停滯後，預計將由為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）當選，領導新政府。但新政府的成立似乎並不等於政治緊張局勢的結束，這舉動對為泰黨來說是否最佳選擇也是疑問。



前進黨在5月14日的選舉中獲得最多席位（151席），但未能獲得上議院的支持，組閣失敗。為泰黨決定退出八黨聯盟，改為籌組政府，同時排除了一度合作的前進黨。

為泰黨目前預料可獲得238席的支持，仍未過半數，但外界預料組閣心切的為泰黨除承諾不會修改刑法第112條外，還會轉向與軍方支持的政黨合作。加上上議院的支持，預料為泰黨可在國會投票中勝出，由所推舉的賽塔擔任新首相。

圖為8月7日，為泰黨決定與右傾的自豪黨黨合作，籌給聯合政府。（Reuters）

在8月15日，前進黨宣布將不會支持為泰黨的候選人，理由是新的聯合政府違背人民的意願。

對於皇室主義精英的保守派來說，與為泰黨合組政府似乎是最好的情況，因由軍方支持的政黨在選舉中大敗，這是一次讓他們加入政府的大好機會。但仍有部分保守派對為泰黨心存顧慮，軍方過去發動的兩次政變，目的都是為了推翻為泰黨。

三個重要問題

目前三個重要問題需要考慮：首先對於為泰黨來說，這是聰明的舉動嗎？成功執政可以滿足他們的野心，但顯然這短期利益將損害為泰黨的長期政治利益。

支持為泰黨的基層成員，尤其是紅衫軍，他們對為泰黨與軍方合作感到憤怒。為泰黨一再食言已無法聲稱自己是一個進步黨，人們已經開始將其與2008年與軍方合作的民主黨進行比較，選民從未原諒過民主黨，今天民主黨在泰國已幾乎無任何影響力。

第二個問題：前進黨會發生什麼事？前進黨決定放棄組閣，說明自己並不急於一時，把機會留給為泰黨，目的就是等待事態發展並拉攏為泰黨的選民。但更重要的問題是，前進黨會否被取締，前進黨的前身未來前進黨在2020年被解散。

圖為7月4日，前進黨黨魁皮塔在泰國國會。皮塔因無法獲得上議院支持闖關首相失敗。（Reuters）

前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被指持有媒體公司的股份遭受起訴，其政黨倡議的修改刑法第112條成為保守派系的眼中盯。但即管前進黨被解散，很快就會成立一個新政黨，而皮塔更有可能是被判10年的政治活動禁令。

第三個也是最後一個問題：這些事情會引發新的政治動盪？迄今為止，街頭示威活動規模都很小且短暫，許多知名活動人士要麼被關押要麼獲得保釋並受到限制。

如果保守派迅速解散前進黨或逮捕皮塔，那麼將示威活動可能會擴大，畢竟前進黨在大選中取得勝利。因此相信保守派會以更漸進的方式解決前進黨，以減少公眾的反彈。