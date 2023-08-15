泰國政壇｜為泰黨確定提名賽塔出任首相

泰國為泰黨星期一（8月14日）確認將提名賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）為首相候選人，並對他在國會爭取到當選所需的票數表示有信心。但有報道稱，對於是否要支持賽塔成為首相，泰國上議員意見分歧。



隨着泰國政治僵局持續，泰國親民主組織星期一傍晚在曼谷市中心舉行大規模示威，對上議院阻止大選贏家前進黨組織政府表達不滿。此前一天，親民主人員也舉行一場小型集會，抗議為泰黨與自豪泰黨合作。

《曼谷郵報》報道，為泰黨秘書長巴色（Prasert Chanthararuangthong）星期一說，黨內已就推選賽塔出任首相達成一致。他稱：「支持為泰黨首相人選的下議院議員應該約有270人。我們也在尋求上議院支持，我相信會有很多上議員支持為泰黨人選。因此，我有信心，賽塔將立即當選首相。」

泰國有500名下議員，250名上議員。根據憲法，國會兩院須召開聯席會議來投選首相。

上議員想聽賽塔闡述 為泰黨：他不是議員無須出席國會投選會議

《曼谷郵報》週一較早時報道，泰國上議員對於是否要支持賽塔意見分歧。上議員社里（Seree Suwanpanont）說：「上議員們希望在投票前，先聽聽賽塔在國會的闡述。」

社里說，全體上議員須審查首相人選的資格，同時詢問為泰黨要如何為它的競選承諾買單。

對此，巴色回應稱，賽塔不是國會議員，無須出席投選首相的國會會議。

泰國下議院議長瑪他（Wan Muhamad Noor Matha）說，他將在本週三（16日）召集兩院黨督開會，決定投選首相的日期，這一天可能在8月18日至22日之間。

瑪他指出，他會等待憲法法院決定是否要受理審查國會取消前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）首相提名資格一事後，才決定何時舉行投票。憲法法院預料會在星期三公布決定。

瑪他說，泰國國會雖然希望新政府儘快組成，但此事須遵循法律。他也表示，希望首相投選能夠順利進行。

巴色星期一說，為泰黨歡迎所有政黨支持它的首相人選，包括公民力量黨和泰國人團結建國黨。由於擔心選民反彈，為泰黨一直沒有正式邀請這兩個被視為親軍方的政黨加入聯盟。這兩黨此前表明願加入為泰黨聯盟，但條件是把前進黨排除在聯盟之外，以及保留冒犯君主法。

民主黨黨魁未推選 加入為泰黨聯盟問題難定奪

公民力量黨星期二（15日）開會討論要在推選首相會議上持何立場，泰國人團結建國黨也將在本週討論此事。泰國民主黨的多數議員也有意加入為泰黨主導的聯盟，但民主黨至今未選出新黨魁， 恐怕難就這個問題達成一致。

前進黨秘書長猜他瓦（Chaitawat Tulathon）星期一說，為泰黨已要求前進黨支持賽塔，以組建一個「不會在政治上選邊站隊」的特別政府；前進黨將在星期二開會討論要如何表態。被問及前進黨與為泰黨合作執政的前景如何時，猜他瓦說這取決於為泰黨。

泰國法政與遊行聯合陣線星期一傍晚在曼谷市中心遊行，抗議上議院拒絕讓前進黨組織政府。遊行組織者形容，這場集會旨在為泰國「照亮民主方向」。由於預計遊行人潮會引發交通擁堵，曼谷警方事先發布通知，建議駕駛者避開一些路段。

此前一天，親民主學生活動團體Mok Luang Rim Nam也在為泰黨與泰自豪黨總部前舉行集會。他們稱，為泰黨與保守的泰自豪黨結盟，背叛了信任它的支持者。示威期間，兩黨總部關閉，門前設置了路障。據泰國媒體報道，這場示威大致上是和平的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

