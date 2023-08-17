「亞洲沙皇」坎貝爾：美日韓峰會將提出多項措施　鎖定三邊關係

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）稱，美國將與日本和韓國舉行的峰會將包括一系列雄心勃勃的舉措，以鎖定盟國之間的進展。



路透社報道，坎貝爾星期三（8月16日）說，美國與日本和韓國的關係將是「21世紀決定性的三邊關係」。

美國政府高級官員告訴記者，在對中國和朝鮮的共同擔憂日益加劇之際，這場將於星期五（18日）舉行的峰會將啟動技術和國防方面的聯合倡議。

坎貝爾在布魯金斯學會（Brookings Institution）的一次活動上說：「你們將在星期五看到的是一系列雄心勃勃的舉措，這些舉措旨在鎖定現在和未來的三邊接觸。」

這次峰會將在馬里蘭州的大衛營（Camp David）舉行，是美國與兩個盟國日韓之間的首次獨立會議。坎貝爾說，美國將宣布把這次峰會辦成一年一度的計劃，並投資三路危機熱線的技術。

華盛頓分別與東京和首爾建立了正式的集體防禦安排，但由於對中國日益增長的實力和意圖的擔憂，美國希望日韓兩國能更緊密地合作。

不過，美國官員說，這次會議不會達成任何正式的三方安全框架，坎貝爾也承認日韓兩國國內的政治制約因素。他說，峰會上達成的協議將是「在承認各國面臨的共同安全形勢方面邁出的實質性一步」，並承認「這需要採取共同行動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

