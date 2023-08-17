「亞洲沙皇」坎貝爾：美日韓峰會將提出多項措施　鎖定三邊關係

撰文：聯合早報
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美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）稱，美國將與日本和韓國舉行的峰會將包括一系列雄心勃勃的舉措，以鎖定盟國之間的進展。

路透社報道，坎貝爾星期三（8月16日）說，美國與日本和韓國的關係將是「21世紀決定性的三邊關係」。

美國政府高級官員告訴記者，在對中國和朝鮮的共同擔憂日益加劇之際，這場將於星期五（18日）舉行的峰會將啟動技術和國防方面的聯合倡議。

坎貝爾在布魯金斯學會（Brookings Institution）的一次活動上說：「你們將在星期五看到的是一系列雄心勃勃的舉措，這些舉措旨在鎖定現在和未來的三邊接觸。」

這次峰會將在馬里蘭州的大衛營（Camp David）舉行，是美國與兩個盟國日韓之間的首次獨立會議。坎貝爾說，美國將宣布把這次峰會辦成一年一度的計劃，並投資三路危機熱線的技術。

華盛頓分別與東京和首爾建立了正式的集體防禦安排，但由於對中國日益增長的實力和意圖的擔憂，美國希望日韓兩國能更緊密地合作。

不過，美國官員說，這次會議不會達成任何正式的三方安全框架，坎貝爾也承認日韓兩國國內的政治制約因素。他說，峰會上達成的協議將是「在承認各國面臨的共同安全形勢方面邁出的實質性一步」，並承認「這需要採取共同行動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

路透社：美日韓大衛營峰會料發表聯合聲明提及台海穩定美日韓領袖峰會將召開　三國外長指是推動合作歷史機會尹錫悅指美日韓峰會是三方合作新里程碑　稱日本為夥伴美日韓大衛營峰會將登場　料就防務及技術提出聯合倡議
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