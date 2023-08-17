韓國第五次出現炸彈恐嚇電郵　日本使館最高法院等成為目標

韓國第五次出現發自日本的炸彈恐嚇電子郵件。發件人稱將炸毀日本駐韓國大使館、日本人學校、韓國大法院（最高法院）、地鐵站等。



韓聯社報道，韓國警方星期四（8月17日）說，有報警稱，當天午夜收到一封郵件，發件人稱將於星期五（18日）炸毀上述地點。

大邱、仁川、城南、安養、富川、安山和高陽市政府大樓也被列為恐嚇對象。郵件聲稱，已在上述地點設置了定時炸彈，引爆時間為8月18日下午3時34分至8月19日下午2時零7分。

這已經是韓國第五次收到來自日本的炸彈恐嚇郵件。 8月7日，韓國警方稱收到了針對最大在野黨共同民主黨黨首李在明的炸彈恐嚇郵件，寄件人「唐澤貴洋」是一名在日本律所工作的律師。

連日以來，韓國警方向郵件中提及的首爾市政府、首爾南山塔、國立中央博物館等場所派出特種部隊和搜尋犬進行搜索，但並未發現危險物品。位於東京的韓國駐日本大使館也被列入恐嚇名單，為此日本警方加強了對使館周邊的警備。韓國警方此前已確認相應恐嚇郵件均來自日本境內的IP地址，並要求日本警方協助調查，但經過十天相關調查仍無進展。

據悉，日本近期盛行盜取律師或律所郵箱發送郵件的釣魚犯罪。唐澤貴洋本人8月9日曾在本人社媒平台X賬號上提及涉李在明恐嚇郵件一事，稱自己的名義被盜用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

