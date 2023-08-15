韓國網上頻傳殺人恐嚇預告　警拘149人近半未成年

韓國近期發生兩宗持刀殺人案後，網上威脅殺人的訊息激增。韓國警察廳國家偵查本部星期一（8月14日）說，截至當天上午9時，警方共在網上發現354條預告殺人的貼文，已有149名發文者落網，其中15人被還押候審。



韓聯社報道，這149人中，有71人是10多歲的青少年。光州警察廳8月10日抓獲的一名初中女童在社交媒體Instagram上發文預告殺人，並上傳持刀圖片。女生錄口供時稱，她的賬號設定為不允許陌生人查看，她以為只有朋友才能看到，才會開了這個玩笑。

另一名青少年也因為在Instagram上宣稱要在仁川一個地鐵站殺害20人，而於8月6日被捕。

被抓的青少年中有不少未滿14歲，韓國現行法律規定對這一群體不予刑事處罰，而是會責令他們參加社會服務活動，或把他們移交至未成年犯管教所。警方認為，多數發文者就是利用不會受刑事處罰這一點，開惡意玩笑。

2023年7月31日，一名33歲男子在首爾一個地鐵站附近持刀殺死一人、刺傷三人。8月3日，一名22歲男子在京畿道城南市開車衝撞行人路，之後持刀進入購物商場砍人，共造成一人死亡、13人受傷。在這兩宗事件中，疑犯與受害者都不認識。

本文獲《聯合早報》授權轉載

