俄羅斯要求企業上繳外滙壓抑盧布貶值　專家分析稱為明年大選

俄羅斯當局要求各大公司提供外匯，以支撐不斷下跌的盧布。專家指盧布貶值將不可避免引發通脹，繼而可能影響在2024年的總統大選。



俄羅斯國際文傳電訊社引述知情人士報道，指在8月14日盧布兌美元突破100大關時，政府和央行官員召集出口商代表開會，討論穩定貨幣市場的措施。會議建議俄羅斯主要貨幣供應者，國有企業和億萬富翁公司出售其收益以穩定盧布。

報道指克里姆林宮要求央行保持「堅挺的盧布價格」，而聯邦委員會則強調貨幣匯率會影響公民社會權利。俄羅斯央行在15日召開緊急會議，宣布將指標利率由8.5厘上調至到12厘，是自俄烏戰爭爆發後，最大幅度的一次加息。

圖為8月12日，俄羅斯莫斯科一間找換店前。美元兌盧布一度突破100大關。（Reuters）

投資公司Loko Invest指出，盧布的情況已上升至國家層面並不奇怪。因貶值將不可避免地加速通貨膨脹，對物價的影響將在六個月內達到頂峰，而這一過程正好遇上俄羅斯在2024的大選。屆時消費者信心可能會降到最低點，人們將感受到通貨膨脹的痛苦，繼而影響普京（Vladimir Putin）的第五次連任。

普列漢諾夫俄羅斯經濟大學（Plekhanov Russian University of Economics）教授普羅達諾娃指出，食品、衣服、家庭用具、電器都會漲價。根據央行數據，7 月份經季節調整後的月度價格增長率創下了自2022年4月以來的最高紀錄。按照這個速度，年通脹率將加速上升至12%，中央銀行顯然很緊張。

俄羅斯央行前副行長阿列克薩申科（Sergey Alexaschenko）表示，央行在利率方面的行動具有「恐慌」性質，表明它關心盧布的波動。但即管如此，央行至少暫時成功降低了貨幣市場的溫度：14日下午美元匯率為101.74盧布，15日交易結束時為97.09盧布，16日中午時為96.96盧布，暫時揭止了跌幅。