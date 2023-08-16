盧布一度跌穿100大關：俄烏開戰500天「愈打愈有錢」神話破滅

俄羅斯盧布兑美元匯率8月14日盤中跌破100重要心理關口，創2022年3月28日以來的最低水平，然後一度衝到102.38盧布兑1美元，俄羅斯央行宣布大幅加息後才升回95水平。

自今年年初以來，盧布成為今年表現第三差的新興市場貨幣。其中，盧布對美元比2022年底的72.5下跌了32.41%；盧布對歐元的下跌勢頭相對更猛，與2022年底的78.93相比跌去了35.56%。



當地時間8月15日，俄羅斯中央銀行召開非例行會議，決定將關鍵利率從此前的8.50%提高350個基點至12%。按照日程安排，俄羅斯央行原定於9月15日舉行下一次利率會議。值得注意的是，此次俄央行加息距離上一次尚不足一個月。7月21日，俄央行意外宣佈超預期加息100個基點，將基準利率上調至8.50%。彼時是俄央行自去年2月俄烏衝突爆發以來的首次加息。

很多輿論都說盧布貶值了，俄羅斯「愈打愈有錢」的神話破滅了。事實上，「愈打愈有錢」本身就不符合經濟規律。而且隨着俄烏戰爭的焦灼，俄羅斯將面臨愈來愈大的壓力。

俄羅斯盧布兑美元匯率8月14日盤中跌破100重要心理關口，創2022年3月28日以來的最低水平，而後一度沖到102.38盧布兑1美元。（Google 財經）

盧布如何維持了一年的堅挺？

一年多之前當俄烏戰爭剛剛開打，美西方不斷制裁俄羅斯之時，普京推出了一個盧布結算令，要求所有被俄羅斯定義的非友好國家向俄羅斯進口商品的時候只能使用黃金或者盧布做結算，這樣一個盧布結算令使得盧布對美元的幣值瞬間拉高。

而後我們看到，俄羅斯在打仗，但是俄羅斯的幣值也保持了穩定，為什麼會這樣呢？有一個重要原因就是俄羅斯有足夠的能源。歐洲某種程度上確實被俄羅斯能源綁架了，所以要從俄羅斯進口能源就必須使用盧布或者黃金，這幫助了俄羅斯幣值的穩定。而且由於戰爭剛剛開打局勢不明，所以國際石油價格和天然氣價格在不斷飆升，以至於俄羅斯靠出口能源賺的盆滿缽滿，所以那個時候還有人說俄羅斯是「愈打仗愈有錢」。

從短期來看這麼講當然沒有問題，因為本來國際油價80美元一桶，一下子飆升到130美元一桶，很多國家還不得不購買，當然俄羅斯財政收入劇增。但這一切有一個前提，時間不能拖得太久，因為時間拖久之後，很多國家都是要調整策略的。比如說歐洲，歐洲一方面擴大天然氣的存儲，另一方面逐漸與俄羅斯脱鈎。從去年年底開始，歐洲各國幾乎就不再購買俄羅斯的石油和天然氣了。而且由於歐洲各國把天然氣通通存儲完成，再加上去年年底暖冬的因素，使得歐洲天然氣價格大跌，而這顯然深刻地影響了俄羅斯的經濟。

美元兑俄羅斯盧布升破100。圖為2023年3月10日，路透社拍攝的設計圖片，可見俄羅斯盧布佈置於美元上方。（Reuters）

戰爭久拖不決 俄羅斯經濟疲態顯現

到了今年，俄羅斯經濟更有點舉步維艱的意味了，又是為什麼呢？

俄羅斯實際上相繼遭遇到幾重危機。首先第一就是花錢太多。根據西方媒體報道，俄羅斯今年的軍費創造了歷史新高，大概是平常年份的兩倍以上。這個非常容易理解，畢竟俄羅斯正在打仗，而且戰爭的規模在不斷擴大，俄羅斯今天面臨的不是一個烏克蘭而是整個北約。很多人都說，現在的俄烏戰爭已經演變成一場小規模的世界大戰了。

以美國為首的西方國家源源不斷的將武器送到烏克蘭。就說炮彈這一項，烏克蘭此前說每個月需要幾十萬發炮彈，可是哪怕歐洲和美國把所有的炮彈都送去都還是不夠，美國和歐洲的軍工廠24小時排班生產也無法應付烏克蘭天量需求。所以美國迫於無奈只能把集束炸彈都提供給了烏克蘭。想想美國和歐洲加起來經濟總量有多大，生產能力有多強，尚且無法應付俄烏戰爭之需，那麼俄羅斯為了打這場仗得花多少錢？

不光是物資和經濟上的投入，還有人員上的投入。前些日子普京總統就簽署了法令，把俄羅斯的徵兵年限從27歲調整成30歲，以後18歲到30歲的俄羅斯青年都有可能在徵兵行列之中，這一下子相當於擴充了三分之一的可徵兵員。從開打到現在，誰都意識到了俄羅斯面臨嚴重的兵力不足，再加上瓦格納叛亂之後，一方面俄羅斯不太敢用了，另一方面俄羅斯還希望瓦格納僱傭軍未來在白羅斯在非洲幫助俄羅斯鞏固勢力，所以顯然俄軍是捉襟見肘的。但是反過來講，把大量的有生力量從後方抽調到前線，生產難以為繼，前線消耗更大，所以很顯然這場仗再打下去對俄羅斯財力的耗損是極大的。

這還沒加上500多天以來俄軍在前線的傷亡。到現在為止，俄軍沒有公布它真實的傷亡情況。但相信500多天下來，俄軍陣亡受傷的人數肯定不是一個小數字，而大量的撫卹金和治療費用也是一個天文數字。到目前為止，俄烏戰爭都還沒有談判跡象。

而另一方面，俄羅斯面臨的問題不光是消耗在增大，還有一個更關鍵的問題就是收入在減少。一年多前的盧布結算令為什麼能夠成功的扭轉頹勢，很重要的原因就是俄羅斯手中有硬通貨有能源，而歐洲是需要的，可現在經過了一年多的調整，情況已經發生了鉅變。對於歐洲各國來講，他們幾乎已經完全和俄羅斯能源脱鈎了，天然氣方面他們大量的存儲，使得現在天然氣價格已經迅速回落，而石油方面很顯然來自美國的石油和中東的石油也能填補歐洲的需求。所以看到最近幾個月以來，全球油價穩定在70到80美元，甚至歐佩克國家感覺到未來油價有可能會降低，所以他們開始減產以提升油價了。

俄羅斯今年2月表示，由於烏克蘭衝突導致莫斯科與歐洲主要買家的關係陷入混亂，俄羅斯2022年天然氣出口量將大幅下降25%。（莫時科時報截圖）

也就是說俄羅斯能源武器的效能在不斷降低，而這對於俄羅斯財政來講可是一個巨大的麻煩。現在一方面歐洲不買俄羅斯的能源了，另一方面國際油價和天然氣價格比一年多之前俄烏剛開打之時急速下跌，這就使得俄羅斯中央財政的收入捉襟見肘。

得益於進口下降和油氣出口強勁，俄羅斯的經常賬戶盈餘在2022年創下歷史新高，這使得外國資金繼續流入。但今年，作為俄羅斯經濟命脈的油氣收入前7個月僅為4.19萬億盧布（約合432億美元），與去年同期相比減少41.4％。

天然氣出口的減少也給俄羅斯本國企業帶來了巨大影響。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）今年公布的財務業績顯示，2022年，天然氣出口淨利潤從2萬億盧布猛跌至1.2萬億盧布，減少了8000億盧布之多，相當於近100億美元。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）2022年，天然氣出口比2021年下跌45.5%，四個季度持續下跌。（OSW）

資本外逃和預算收入下降，即石油和天然氣收入以及稅收縮水，再加上6月底爆發的瓦格納事件，都是今年以來導致盧布疲軟的原因。俄羅斯央行行長埃爾維拉·納比烏林娜（Elvira Nabiullina）多次指出，由於政府支出增加、能源收入下降以及俄羅斯人將資金存入外國賬戶，該貨幣的價值較去年資本管制高峰幾乎減半。

俄羅斯央行上周發布的數據顯示，今年前七個月，俄羅斯的經常項目盈餘大幅減少至252億美元，而2022年同期為1654億美元。7月份盈餘為18億美元，而去年同期為178億美元。俄羅斯央行還預測2023年經常賬戶盈餘為260億美元，大幅低於去年的2270億美元。

收入大幅降低，支出還在不斷增加，所以難怪盧布對美元的比值不斷下降，這也使得很多人提出一個疑問，那就是俄羅斯還能撐多久？或者說俄羅斯和歐洲這兩方誰會率先支撐不下去，很顯然隨着戰局的不斷進行，俄羅斯受損失那是一定的。

烏克蘭戰爭。（路透社）

盧布後市並不樂觀

對於盧布的後市，並不樂觀。路透調查顯示，俄羅斯貨幣在未來12個月不太可能有太大的升值空間。「這還不是極限。」

俄羅斯政府已經開始出手幹預。俄羅斯央行已經宣布自8月10日起至年底將停止從國內市場購買外匯。在2024年或之後的年份，該行可能會延長這一決定。通常，每當出現暫停外匯買賣，就是國際外匯匯率處於非常不穩定狀態，升幅和跌幅都是超出可控的範疇，所以政府會出面暫時暫停外匯買賣，以免因為外匯匯率異常導致金融危機。

與此同時，俄羅斯央行還將繼續以每天23億盧布的規模出售與國家福利基金資金有關的外匯。

另外，普京於8月8日簽署總統令，允許俄羅斯出口農產品的買家用盧布付款。俄副總理阿布拉姆琴科近日表示，法令將「簡化友好國家進入食品市場的途徑」，並保護俄羅斯出口商和俄羅斯的「友好」國家免受制裁壓力。據悉，普京簽署的這項法令規定了俄羅斯農產品供應外貿合同結算的特別程序，確立了通過特別賬戶以盧布進行俄羅斯農產品外貿結算的機制。該法令將於11月1日生效，俄政府還將在30天內批准農產品的清單。

《財富》雜誌指出，俄烏兩國供應了全球約14%的小麥、19%的大麥和4%的玉米。俄烏衝突後，烏克蘭糧食生產能力下滑顯著並且出海通道也不順暢。雪上加霜的是，以糧食主產國印度和印尼為代表的一些國家近期又出台了不同程度的糧食出口禁令。在全球糧食供應明顯要吃緊的情況下，買俄羅斯的農產品只收盧布，對盧布價格而言刺激會十分顯著。

但還有一個不容忽視的問題是，自春季以來，俄羅斯的通貨膨脹一直在上升，這也是促成俄羅斯央行高達12%利率的動因之一，盧布的下跌加劇了俄羅斯的價格壓力，上述舉措帶來的提振效應能在多大程度上緩解通脹影響，仍然有待進一步觀察。

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