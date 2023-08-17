夏威夷山火111死　衛星圖對比「綠色小鎮變廢墟」 家屬貼便條尋親

夏威夷毛伊島（Maui）山火造成至少111人死亡，成為美國過百年來最致命山火。衛星圖片顯示，海邊度假勝地拉海納鎮（Lahaina）滿目瘡痍，大片土地、建築物燒成啡褐色。美媒8月17日指，不少民眾在避難中心張貼便條尋親。



根據山火前（6月底）與山火後（8月9日至12日）拍攝的衛星圖像，只見拉海納鎮海邊一大片建築嚴重損毀，過去綠油油的海邊小鎮變成一片啡褐色，綠色植被幾乎全燒毀。

↓夏威夷毛伊島衛星圖前後對比↓

+ 2

夏威夷警方15日表示，目前發現的死者中，僅有3人可以藉由指紋確認身份，部份遺體更是「一觸即碎」。州長格林（Josh Green）接受電視訪問時談到，在搜救現場的慘狀難以描述，他稱「遺體如果較小，我們就知道是個孩子。」

他8月10日曾悲嘆稱，拉海納鎮高達80％面積已不復存在（about 80% of Lahaina is gone），預計重建需要多年時間。

《華盛頓郵報》16日報道，位於毛伊島的避難中心上周開放後，民眾開始在壁報板上張貼便條，請求若有人知道其親人下落，便與其聯絡，希望知道失蹤者的消息。

居住在阿拉斯加（Alaska）的奧德納（Judy Odhner）透過朋友的幫助，在壁報板貼上便條希望尋求失蹤的阿姨，她談到自己哭了一整天，擔心阿姨在這場大火遭遇不幸，「她不總是作出正確的決定，因為她一直擔心她的貓。」