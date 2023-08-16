夏威夷山火逾百人死　拜登下星期探望毛伊島災民

美國白宮宣布，美國總統拜登(Joe Biden) 與夫人將會在下個星期前往夏威夷州，與山火災民會面。夏威夷州這場美國一個多世紀以來最嚴重的山火，已致100多人死亡。



據白宮星期三（16日）發布的新聞稿，拜登和他的妻子下星期一（21日）將在毛伊島（Maui）「會見急救人員、倖存者以及聯邦、州和地方官員」。

路透社報道，上星期二（8日）燒起來的這場大火，從城外的草原橫掃人口僅有約1.2萬的歷史文化旅遊小鎮拉海納（Lahaina），數小時內燒毀了該鎮五平方英里（13平方公里）的地區，造成至少106人死亡。官員稱，這場大火令居民措手不及，大火燒毀2,200座建築物，造成估計55億美元的損失。

一周後，這個毛伊縣西部小鎮飽受創傷的居民已經厭倦了靠救援物資為生，許多人無法檢查自己的房屋，仍在等待失蹤親人的消息。據悉仍有數百人失蹤。

彭博社報道，截至星期二，林火摧毀的拉海納近三分之一區域已搜尋完畢，遇難人數過百，但僅五名遇難者的身份得到確認，當局面臨著通過脫氧核糖核酸（DNA）樣本比對其他遇難者身份的嚴峻任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

