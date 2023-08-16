夏威夷山火106死　影片顯示「樹林突亮光」起火原因疑與電線有關

美國夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）8月8日發生山火，死亡人數升至最少106人。夏威夷土地和自然資源部（Hawaii DLNR，暫譯）12日發布的一段影片，引來輿論質疑起火原因與電線有關。



《華盛頓郵報》15日稱，根據夏威夷土地和自然資源部12日發布的影片，毛伊島鳥類保護中心（Maui Bird Conservation Center，暫譯）的閉路電視鏡頭7日晚上10時47分拍攝到，樹林中出現明亮閃光。

毛伊島鳥類保護中心高級研究協調員Jennifer Pribble指，閉路電視鏡頭拍攝到一棵樹倒下，落在電線上。她說：「（其後）停電，我們的發電機啟動，鏡頭運作恢復正常，然後（就拍攝到）樹林起火。」

▼夏威夷土地和自然資源部的影片

報道指，根據使用先進感應器來監察美國各地電網的公司Whisker Labs的數據，在同一時間，毛伊島鳥類保護中心所在的馬卡瓦奧（Makawao）有10個感應器記錄到夏威夷電力（Hawaiian Electric，暫譯）的電網發生重大事件。

內文引述一名Whisker Labs成員及專家稱，影片拍攝到的亮光可能是「電弧閃光」（Arc flash）。它在電線「故障」時出現，即電線與植物或其他電線接觸、或被撞倒時，在這些情況下，電線通常通過火花釋放電力。

▼夏威夷土地和自然資源部的影片截圖

報道指，夏威夷電力發言人帕伊（Darren Pai）拒絕評論影片以及有關感應器的數據。帕伊說，公司當前的重點是支持緊急回應工作、為客戶和社區恢復供電及制定長期恢復計劃，公司知道人們猜測起火原因，正和其他人一起努力查明發生什麼事。