美日韓大衛營峰會8月18日舉行　擬發表至少2文件明確三邊合作框架

韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄已啟程前往美國，8月18日將在美國馬里蘭州（Maryland）大衛營（Camp David，又譯戴維營）與美國總統拜登（Joe Biden）召開三邊峰會。



共同社17日報道，岸田文雄下午5時抵達東京羽田機場，其後乘政府專機啟程前往美國。根據韓聯社，尹錫悅在為期3天的父親葬禮結束後，17日亦啟程赴美。

岸田文雄出發前發文稱，日美韓將就加強三國戰略合作交換意見：

韓國家安保室17日下午向記者說，韓美日三國領導人18日將在大衛營峰會上通過《大衛營原則》和《大衛營精神》2份成果文件，明確三邊合作的基本框架。

韓國家安保室第一次長金泰孝介紹，《大衛營原則》是基於三國共同奉行的價值和規則，為朝鮮半島、東盟、太平洋島國等印太地區和世界的和平與繁榮而加強合作，《大衛營精神》則是寫入這次峰會共同願景和主要成果的聯合聲明，三國領導人還有可能發表第3份成果文件。

路透社17日報道，韓國國會議員劉相凡（유상범）17日引述韓國情報機構稱，朝鮮或發射洲際彈道導彈或採取其他軍事行動來抗議美日韓大衛營峰會。朝鮮5月發射的一枚載有軍事間諜衛星的火箭因發動機問題墜入黃海。

報道引述劉相凡稱，朝鮮可能9月9日發射這顆衛星來慶祝建國75周年。