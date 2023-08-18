習近平8月21至24日訪問南非　兼出席金磚峰會

中國外交部8月18日宣布，國家主席習近平本月21至24日國事訪問南非，並出席金磚五國（BRICS）峰會。



而在中國外交部正式公布消息之前，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）曾在7日表示，他和習近平22日會在比勒陀利亞（Pretoria）會面，預計雙方會討論加強兩國關係，以及簽署多項合作備忘錄。

報道提到，拉馬福薩與習近平的會面正值金磚五國（BRICS）峰會，估計巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及印度總理莫迪（Narendra Modi）會親身出席，而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則很大機會以視像形式參加。

中國駐南非大使陳曉東6日在《人民日報》發文指，習近平3次對南非進行國事訪問，為中南關係發展把舵引航。

他稱在2022年11月，習近平同拉馬福薩成功舉行疫後首次線下會晤，強調加強「一帶一路」倡議同「南非經濟重建和復蘇計劃」對接，加深貿易、投資、能源等領域合作。他說在6月，兩國元首再次通電話，在兩國元首共同指引下，中南全面戰略夥伴關係保持高水平發展，共建「一帶一路」進入高質量發展新階段。