「40年來最複雜火災」襲西班牙特內里費島　火勢蔓延41公里

西班牙特內里費島（Tenerife）上一個山地國家公園17日發生嚴重山火，火勢蔓延約41公里，使得島上大部分地區一度被濃煙籠罩，至少3,273公頃土地被燒毀，火勢還正威脅着附近6個城市。加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）在新聞發佈會上表示，「此次山火為群島40年來面臨最複雜的山火」，極端高溫及乾燥的天氣可能會妨礙消防工作」。



目前，當地已有逾3,000名居民遭到疏散撤離至當局設立的4個避難所中，3,820人被要求留在家中至第二天；目前還沒有航班受到影響的報告。當局警告稱，持續蔓延的大火可能引起進一步疏散和封鎖，建議民眾隨時留意公共警報。

當地政府現時已出動17架飛機、350名消防員和軍兵，約200名消防員仍在努力控制火勢，並持續工作到深夜。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）也通過社媒表達了對災民的關心，他說：「我和受到這場山火影響的特內里費島民眾團結一致」。

緊急救援部門預計，周末島上氣溫將上升，周六凌晨出現的風向變化可能會將大火從特內里費島東北部引向西部。

歐洲今夏遭遇酷熱乾燥天氣，加那利群島上周也發生熱浪，乾燥氣候增大野火發生的風險。據歐洲森林火災信息系統（EFFIS）的數據，去年是歐洲山火特別嚴重的一年，西班牙則是受災最嚴重的國家，發生了近500宗火災，燒毀面積逾30萬公頃。

今年迄今為止，西班牙已有超過7.1萬公頃土地被大火燒毀，該國也是最容易受到氣候變化影響的歐洲國家之一。