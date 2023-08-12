夏威夷毛伊島野火極惡民眾自身難保：欲救倒地街坊　被迫狠心放棄

夏威夷的毛伊島（Maui）西岸8月8日發生大規模的野火，迅即燃燒至海邊的拉海納鎮（Lahaina Town）。這場無情的火災，瞬間將本被譽為人間天堂的毛伊島變成地獄，許多人在逃離火場的過程中目睹地上的死者，卻無奈只能離開。



截至香港時間11日下午5時，夏威夷當地政府已確認55人在火災中喪生，這個數字可能還會繼續上升，形勢十分嚴峻。

英國廣播公司（BBC）稱，約有1000人的下落不明，但夏威夷的官員解釋，由於大部份通訊設備被中斷，所以有人可能無法立即與家人和朋友取得聯繫，導致有「1000人失蹤」的說法。他們認為真實的失蹤人數應該不至於這麼多，但也擔心真的有數百人失蹤。

夏威夷州長格林（Josh Green）稱，當局雖在2天內緊急疏散超過14,500居民及遊客，但預計死亡人數會大幅增加。

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報道稱，不只海岸防衛隊目擊居民跳海逃生，有倖存者也見到燒焦屍體在海堤及海中漂流。一名在避難所安置的災民告訴BBC，他抵達庇護中心前看到2具屍體漂浮在海堤上。

有當地居民分享他們恐怖的逃生經歷，稱看到有人駕車衝出火場，四周都被大火包圍，甚至在路上看到已倒下、失去意識的人。雖然他們想要幫助他們，將他們帶上車，但最後還是決定放棄，因他們自身難保。

自火災發生，不少媒體已報道許多人為了逃生，選擇跳進海中。他們推測有些人在跳海之前已傷勢嚴重。現時海面上已出現不少屍體。

我們黏在一起了。我們堅持下來。我們不會就這樣死去。我們在這裏（指避難所）。我們還活着 來自加州的遊客奉薩林克罕

本攜妻子和5名子女來度假的奉薩林克罕（Vixay Phonxaylinkham）說，他和家人被迫跳進海逃命，因地上到處都是火，現場不斷有爆炸聲，空氣中充滿燃燒汽車與金屬的刺鼻氣味，讓人呼吸困難。他們一家七口於是放棄駕車，跳進海中，抓住一片浮木保命，等了4小時才獲救。此外，孩子差點就被海浪沖走。奉薩林克罕姆說到這裏，已忍不住顫抖哭泣。