夏威夷毛伊島野火燒到埋身　民眾被迫跳海　重傷失救者屍浮海面

夏威夷的毛伊島（Maui）8月8日發生大規模的野火，受離遠掠過島嶼南部的颶風影響，大火從鎮外樹叢蔓延開來，蹂躪海邊的拉海納鎮（Lahaina Town） 。有倖存者說，即使逃到海邊，還是無寸地可立，被迫跳海逃生。



現年21歲、名為尼克博克（Nicoangelo Knickerbocker）聽到汽車和加油站爆炸的聲音，不久後就和父親逃離了小鎮。兩人帶上的，只有他們所穿的衣服和寵物犬。他說：「這聽起來就像正在打仗。」

我周圍太熱了，我感覺我的襯衫快要着火了。 尼克博克

從尼克博克的話可想像得到，逃難民眾即使來到海邊，還是下無寸地可立。英國廣播公司（BBC），不只海岸防衛隊目擊居民跳海逃生，有倖存者也見到燒焦的屍體在海堤及海中漂流。

島民蘭斯福德（Kekoa Lansford）告訴哥倫比亞廣播公司：「我們仍然在水中和海堤上看到漂浮的屍體。我們一直在把人拉出來。」

我們在努力拯救人們的生命，但我覺得我們沒得到我們需要的幫助 島民蘭斯福德

有當地居民分享他們恐怖的逃生經歷，稱看到有人駕車衝出火場，四周都被大火包圍，甚至在路上看到已倒下、失去意識的人。雖然他們想要幫助他們，將他們帶上車，但最後還是只能放棄，因他們自身難保。

自火災發生，不少媒體已報道許多人為了逃生，選擇跳進海中。他們推測有些人在跳海之前已傷勢嚴重。現時海面上已出現不少屍體。

我們黏在一起了。我們堅持下來。我們不會就這樣死去。我們在這裏（指避難所）。我們還活着 來自加州的遊客奉薩林克罕

本攜妻子和5名子女來度假的加州居民奉薩林克罕（Vixay Phonxaylinkham）說，他和家人被迫跳進海逃命，因地上到處都是火，現場不斷有爆炸聲，空氣中彌漫燃燒汽車與金屬的刺鼻氣味，讓人呼吸困難。他們一家七口於是放棄所駕汽車，跳入海中，抓住一片浮木保命，漂浮約4小時才獲救。此外，孩子差點就被海浪沖走。奉薩林克罕姆說到這裏，已忍不住顫抖哭泣。

這是一個變成噩夢的假期。我聽到處都有爆炸聲、聽到尖叫聲，有些人沒能活下來。我非常傷心。 來自加州的遊客奉薩林克罕

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BBC稱約有1000人的下落不明，但夏威夷的官員解釋，因大部份通訊中斷，所以有人可能無法立即與家人和朋友聯繫上，導致有「1000人失蹤」的說法。他們認為真實的失蹤人數應該不至於這麼多，但也擔心真的有數百人失蹤。

夏威夷州長格林（Josh Green）稱，當局雖在2天內緊急疏散超過14,500居民及遊客，但預計死亡人數會大幅增加。他稱搜救行動繼續進行。

這場大火迄今已導致至少67人喪生。