大英博物館內賊為30年資歷策展人　兒：「父親一生為錢掙扎」

英國大英博物館本周稱館內有藏品被盜，涉事工作人員已被解僱。《每日電訊報》（Telegraph）17日報道揭，被控內賊為一名在博物館工作了30年的資深策展人及古董方面的權威Peter Higgs，至解僱前任職希臘藏品、雕塑和希臘文化館策展人。



據報，博物館在今年早些時候發現部份公元前15世紀至公元19世紀的黃金珠寶、 寶石、半寶石和玻璃被盜，大部份都是存放在儲藏室、用於學術和研究的小件文物，未在近期展出。這些藏品失竊數年，有的早在2016年就被放在eBay出售。

現年56歲的Peter Higgs因竊案遭解僱，他自1993年起就為博物館工作，還曾為館內的大型展覽撰寫配套書籍。事件公開後，其家人向媒體抗議不公，認為他被妖魔化，並堅持其清白。

兒子Greg Higgs表示，事件對他來說是個「巨大的衝擊」，因為父親已經從事這份工作35年，又指父親已經「對博物館失去了信心」，此刻已經不在乎別人對他的看法，只是想過上正常人的生活。他稱自己的父親一生都在為錢掙扎，受到父親影響的他因此選擇直接工作、存錢：「你會覺得世界級專家的薪水會比他們高一些，但博士學位並不意味着一切。這就是我沒有上大學的原因。」

是次竊案被視為大英博物館近10年來的最大安全漏洞。博物館目前已僱傭追回藝術品的專家Christopher Marinello，他稱對世界最重要、資金最雄厚的博物館之一發生這樣的竊案感到震驚，並指博物館不確認失竊品有哪些，而竊賊很聰明的選擇了珠寶、金銀這些可以拆卸、熔化的文物。