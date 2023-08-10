大英博物館向華裔女譯者致歉　曾擅用其翻譯作品欲以150鎊和解

今年6月，加拿大華裔譯者Yilin Wang發現，大英博物館未經許可在展覽中使用其翻譯的中國近代革命家秋瑾的詩歌作品，並稱願意用150英鎊支付翻譯版權及要求其作品今後的使用權。該條件令Yilin Wang難以接受，並維權數月。近日，事主表示已與博物館達成協議，但未透露最終賠償金額；館方亦在官網向Yilin Wang發表道歉聲明。



據加拿大廣播公司（CBC）此前報道，涉及的展覽為「China's hidden century」，主要是關於清朝時期發生的內亂和戰爭。它是大英博物館和倫敦大學領導的為期4年的國際研究項目的一部分，於今年5月18日至10月8日在倫敦的大英博物館展出，成人入場費為18英鎊。

展覽中使用的是清末女革命家秋瑾所作的《滿江紅·小住京華》的翻譯全文。Yilin Wang獲悉其翻譯作品被大英博物館擅自使用後，向館方提出侵犯版權的指控。

不過，大英博物館僅刪除了相關作品，拒絕在展覽中標註來源以及向事主道歉。館方向Yilin Wang表示，她是來自20個國家400名幫助這次展覽成為可能的人之一，以及試圖用150英鎊達成和解，同時獲得以後使用她翻譯的權限。

Yilin Wang認為此舉難以接受，自己的作品耗費了很多心思，於是在網上發起募捐以聘請律師，向大英博物館採取法律措施。

經過數月維權及發出法律警告後，Yilin Wang周一（7日）表示已與館方達成協議，館方會做出賠償，包括版權許可費和一筆額外的款項，她將把後者捐給一個支持中文詩歌翻譯的事業，但協議禁止她透露賠償金額細節。

大英博物館也在其官網上發聲明向Yilin Wang致歉，稱將認真對待文化版權，並製定一項有關翻譯使用許可的新政策。聲明中稱，由於沒有審查翻譯的政策，作為審查的一部分，他們只能「確保翻譯的內容準確」，並在未來「適當地為翻譯人員署名」。